寶格麗 讓女人表現自我

2018年10月11日 04:12 中國時報 陶福媛 報導

寶格麗品牌代言人舒淇佩戴Lvcea Tubogas大中華區限量腕表，優雅唯美。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti高級珠寶表，參考售價約164萬1000元。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti鏤空陀飛輪腕表，結合高複雜功能和珠寶工藝，讓女表更有個性，參考售價約596萬元。（BVLGARI提供）

寶格麗羅馬夜空星光Divas’Dream系列玫瑰金鑲鑽腕表，白K金參考售價約137萬5000元，玫瑰金參考售價約131萬1000元。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti高級珠寶腕表，手鐲鑲嵌切割鑽石，蛇眼為藍寶石，參考售價約456萬5000元。（BVLGARI提供）

寶格麗Lvcea Tubogas系列玫瑰金腕表，參考售價約112萬元。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti鏤空陀飛輪腕表白金款，表圈鑲嵌鑽石與坦桑石，參考售價約611萬元。（BVLGARI提供）

寶格麗Divas’Dream三問表結合高複雜功能，並入圍日內瓦鐘表大賞最佳複雜女表獎，參考售價約580萬元。（BVLGARI提供）

BVLGARI授權經銷商

每個鐘表品牌都有女表，唯獨寶格麗（BVLGARI）的女表是專為女人打造，而不只是「縮小版的男表」。-寶格麗總裁Jean-Christophe Babin。

以珠寶起家的寶格麗（BVLGARI），自1918年為女人打造第一只珠寶腕表，迄今正好滿100年。為了歡慶寶格麗腕表百周年，品牌推出一系列女表，從高複雜功能的Diva Finissima三問表，到融入珠寶工藝美學的Lvcea、Diva和Serpenti系列腕表，無不跳脫傳統「女表是縮小版男表」的窠臼，是專為女人設計創造的腕表作品。

三問表不簡單 獲最佳複雜女表獎

腕表，向來是品味男士的最愛，不過隨著女性意識的抬頭，懂得把玩腕表和欣賞工藝之美的女人也不在少數。

寶格麗為女性珠寶鐘表藏家打造的Diva Finissima三問表，結合義大利珠寶藝術美學與瑞士製表工藝，再融入日本傳統手工「Urushi」漆藝表盤，內部搭載Finissimo三問機芯，打造全球最輕薄的三問女表。這款入圍日內瓦鐘表大賞最佳複雜女表獎的年度鉅作，甫在巴塞爾表展發布就被訂購一空，即可證明女性腕表藏家並不在少數，而且實力雄厚。

另一款Divas’Dream羅馬夜空星光神祕表，細節成就繁複風貌，靈感來自羅馬浪漫的夜晚星空，腕表顯時借鏡行星環繞的行走軌跡，以美鑽化作浩瀚星空中的星座圖示。

靈蛇Serpenti珠寶表 向女人致敬

以靈蛇為創作元素的Serpenti珠寶腕表系列，向來深受喜愛，今年新登場的Serpenti珠寶表融入更多珠寶工藝。一款寶格麗Serpenti高級珠寶腕表，白金表殼和手鐲上鑲嵌明亮式切割鑽石，蛇眼則鑲嵌藍寶石，表蓋闔上時是一只鑽石手鐲，掀起表蓋就是一只腕表，展現多變風情。

Lvcea女表遇上Tubogas表情豐富

今年寶格麗的靈蛇Serpenti和柔美Lvcea系列女表，因為增添品牌經典Tubogas元素，有了更豐富唯美的新表情，向來深受時尚女性的喜愛，如黛安娜王妃姪女Lady Kitty Spencer佩戴纏繞手腕的Serpenti Tubogas腕表，寶格麗品牌代言人舒淇佩戴Lvcea Tubogas腕表，皆以珠寶腕表搭配充滿個性的Tubogas表帶，更添獨特魅力。

Tubogas自40年代起即是寶格麗極具識別性的珠寶工藝元素，Tubogas的名稱和設計靈感源自螺旋狀的金屬瓦斯氣管，擁有如「繞指柔」的彈性與伸縮性，讓腕表就像手鐲般可完美服貼手腕。

(中國時報)