蔡明亮豁出去新作獻公視

李康生在壯圍沙丘拍攝《沙》。

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中國時報
專訪
蔡明亮（右）和李康生拍的行者系列皆在壯圍遊客中心放映。（資料照片）

名導蔡明亮執導的「行者系列」新作《沙》將在公視播放，他將該系列定位為藝術品，透過演員李康生的緩慢步伐展現平靜與沉穩，過去多在美術館放映，蔡明亮表示一收到公視邀約「秒答應」，平日高度要求播放品質的他決心「豁出去了」，還笑言：「 應該訝異台灣的電視要播一部特別的作品！」

回想當年電視首播《青少年哪吒》，蔡明亮守在電視機前，「結果一肚子氣！」因片長逾百分鐘卻被剪成1小時，他立刻打電話至電視公司興師問罪，「大家已經說看不懂我的作品，還剪片，那就更看不懂了！」對方無奈表達抱歉，說明是因「廣告壓力」，他感嘆：「第一次感覺電影被宰割。」

不怕民眾看不懂

蔡明亮此次與公視合作，除了沒有廣告干擾，他也不擔心民眾質疑看不懂，儘管長達79分鐘的《沙》只有16個鏡頭，僅對焦13張臉的《你的臉》也有機會在明年播放。蔡明亮期待透過電視將藝術品帶進民眾家中，率性說：「不愛看就轉臺，但至少保留一個空間播放有質感、有態度和創新的東西。」

行者系列有大尺度影像，日本演員安藤政信在《無無眠》全裸入浴，未來會在小螢幕公開？蔡明亮堅持「有些東西無法被分級」，但坦言拍攝時也常思考是否適合小孩，認為這些問題都留有討論空間，「不要害怕被討論，因為我的作品就是希望能產生社會變化。」《沙》今晚10點於公視放映。

(中國時報)

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