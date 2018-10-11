黃少谷演技被海罵「想找洞埋起來」

黃少谷（右起）在《大時代》力挺羅巧倫與爸爸吳皓昇結婚，被觀眾罵慘。

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中國時報
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前強辯樂團主唱、歌手黃少谷（少少）近來在《大時代》有吃重演出，他因首度演台語八點檔演技較生澀，加上劇中不認生母邱琦雯，選擇跟羅巧倫飾演的壞女人「郭玉華」站同一陣線、力挺她和自己的爸爸結婚，戲播出後，面臨前所未有的排山倒海批評，被酸民謾罵，他難過到在車上邊開車邊掉淚，「但哭完還是要繼續背劇本，這幾天都想找洞把自己埋起來！」

首度用台語演戲，加上角色不討喜，少少說，他早有不被觀眾喜歡的心理準備，接演至今每天都皮皮挫、壓力很大，因自知不是天才型演員，也沒修練過演技，只能靠死背，幾乎無時不刻都抱著劇本狂背，連當年考高中、大學聯考都沒現在認真，無奈呈現出來的結果，還是讓自己和觀眾都不滿意。

懷疑自己是「低能兒」

他說網友的評論都虛心接受，不過當看到「叫煥奇去死一死」、「看到煥奇就尷尬癌發作」、「演技爆爛」、「演得像失明」等無情批評，心情很沮喪。出道12年、演藝之路一路坎坷的他自嘲：「這輩子還沒有這樣紅過！」被打擊到自信心全無的他，一度也懷疑自己是「低能兒」，變得自卑，覺得出門可能會被扁、或被吐口水。慶幸的是，製作人、劇組演員都很溫暖地幫助他。

他坦言出道12年幾乎沒真正走紅，收入不穩，經濟經常都是在拮据狀態，這次能演八點檔對收入幫助不小，所以格外珍惜，正因如此，他擔心如果演太爛可能提早出局，「很怕網友一直叫煥奇快領便當，畢竟煥奇有心臟病，要領便當太簡單了！」

(中國時報)

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