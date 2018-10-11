江沂宸穿三宅一生 自在獨舞

2018年10月11日 04:12 中國時報 吳奕萱 報導

BAO BAO ISSEY MIYAKE SMALL PLANET球型包，形狀如渾圓行星的單肩包，參考價3萬5600元。（ISSEY MIYAKE提供）

江沂宸詮釋132 5. ISSEY MIYAKE的自在、伸展感。方圓之間黑上衣1萬8300元、方體解構褲3萬2800元，靴為私物。（JOJ PHOTO攝）

ISSEY MIYAKE在本次秋冬系列中，將針織和縐褶，當作蒸氣延展系列中的全新材質，並加入英國羊毛紡織，表達「靜的力量」，價格店洽。（ISSEY MIYAKE提供）

本季純白色的鷹羽蒸延系列，象徵著寒冬裡的純白與寧靜，搭配羊毛的毛絨質感，令整體視覺感到暖活，價格店洽。（ISSEY MIYAKE提供）

26歲的「雅婷」江沂宸，出道3年就入圍2次金鐘獎，可說是星途順遂，頂著加拿大大學經濟系畢業的光環，沒有背景的她，從臨演開始當起，一路獲得導演瞿友寧、王小棣的提拔，並以《花甲男孩轉大人》為觀眾熟知，目前於公視《20之後》更挑大樑演出，令一度想放棄演藝圈的她重獲信心。

入圍2次金鐘 演技獲肯定

江沂宸近期才從本名「江宜蓉」改藝名，但觀眾還是最習慣叫她「李雅婷」，長期隻身在國外求學，她性格獨立、卻不好強，俐落的外表下演起戲來穩重自然。入圍2次金鐘獎，她自謙「能被評審看到，已是非常好的成績了。」第3次走上紅毯的她，最怕穿著不習慣的細高跟鞋走路，一不小心跌倒糗大。

本次拍攝132 5. ISSEY MIYAKE秋冬新裝，也是江沂宸首次接觸三宅一生，「它的服裝已經超越我的一般認知了。」拍攝時自嘲不像在走伸展台，腦中一直想著「雲門舞集」的畫面，享受一個人的舞蹈；私下她未學過跳舞，只會隨著葛仲珊的嘻哈音樂即興亂跳。

個性獨立 自嘲異性緣不佳

年底仍在忙著拍戲的她，因戲中要求避免曬黑，笑說為了不要「失業」，都避免白天在戶外活動。獨立的她自認異性緣向來不好，喜歡她的對象也不善表達情感，出國都自己扛行李箱，不像在《20之後》有胡釋安當工具人，反差甚大。

(中國時報)