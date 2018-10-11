吳亦凡、Tiffany展現時尚力

韓團少女時代成員蒂芬妮Tiffany，身著VERSACE 2018秋冬系列女裝亮相，華麗的高衩裙擺造型，凸顯性感女人味。（CFP）

友善列印
中國時報
報導
SM娛樂旗下10人男團NCT 127統一以帥氣黑色正裝登場。（CFP）
台裔女星吳恬敏（Constance Wu）以頒獎人身分現身紅毯，一襲義大利品牌No.21亮片洋裝格外俏麗。（CFP）
吳亦凡選穿LOUIS VUITTON 2019春夏系列男裝，藉由服裝上大膽的黑白印花，營造出叛逆不羈的街頭氛圍。（CFP）

2018年全美音樂獎（American Music Awards，AMA）於洛杉磯時間9日晚間舉行，紅毯上除有眾多歐美大牌音樂人雲集外，更不可忽視的是亞洲明星們的時尚力量。

才剛結束選秀節目《中國新說唱》錄製的吳亦凡，頂著亞洲唯一受邀華人嘉賓頭銜出席典禮，並選穿LOUIS VUITTON 2019春夏系列男裝，藉由服裝上大膽的黑白印花，傳達叛逆不羈的街頭氛圍。因電影《瘋狂亞洲富豪》竄紅的台裔女星吳恬敏（Constance Wu），也以頒獎人身分現身紅毯，一襲義大利品牌No.21亮片洋裝格外俏麗。

無所不在韓流勢力，在拿下本屆「最受歡迎社群網站藝人」獎項的BTS防彈少年團加持下蔓延，紅毯上亦清晰可見。韓團少女時代成員蒂芬妮Tiffany即身著VERSACE 2018秋冬系列女裝亮相，華麗的高衩裙擺，凸顯出她的性感女人味，而SM娛樂旗下10人男團NCT 127，則統一換上全套黑色正裝，為登上國際舞台營造帥氣形象。

(中國時報)

江沂宸穿三宅一生 自在獨舞 聞美景 旅遊概念香大熱

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。