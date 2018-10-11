吳亦凡、Tiffany展現時尚力

2018年10月11日 04:12 中國時報 陳張眾 報導

SM娛樂旗下10人男團NCT 127統一以帥氣黑色正裝登場。（CFP）

台裔女星吳恬敏（Constance Wu）以頒獎人身分現身紅毯，一襲義大利品牌No.21亮片洋裝格外俏麗。（CFP）

吳亦凡選穿LOUIS VUITTON 2019春夏系列男裝，藉由服裝上大膽的黑白印花，營造出叛逆不羈的街頭氛圍。（CFP）

2018年全美音樂獎（American Music Awards，AMA）於洛杉磯時間9日晚間舉行，紅毯上除有眾多歐美大牌音樂人雲集外，更不可忽視的是亞洲明星們的時尚力量。

才剛結束選秀節目《中國新說唱》錄製的吳亦凡，頂著亞洲唯一受邀華人嘉賓頭銜出席典禮，並選穿LOUIS VUITTON 2019春夏系列男裝，藉由服裝上大膽的黑白印花，傳達叛逆不羈的街頭氛圍。因電影《瘋狂亞洲富豪》竄紅的台裔女星吳恬敏（Constance Wu），也以頒獎人身分現身紅毯，一襲義大利品牌No.21亮片洋裝格外俏麗。

無所不在韓流勢力，在拿下本屆「最受歡迎社群網站藝人」獎項的BTS防彈少年團加持下蔓延，紅毯上亦清晰可見。韓團少女時代成員蒂芬妮Tiffany即身著VERSACE 2018秋冬系列女裝亮相，華麗的高衩裙擺，凸顯出她的性感女人味，而SM娛樂旗下10人男團NCT 127，則統一換上全套黑色正裝，為登上國際舞台營造帥氣形象。

(中國時報)