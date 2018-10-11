聞美景 旅遊概念香大熱

FLORAIKU櫻花香氛蠟燭130g，3070元。（FLORAIKU提供）

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中國時報
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LV香氛蠟燭L’Air du Jardin、Ile Blanche、Feuilles d’Or、Dehors Il Neige，220g單個約7100元。（LV提供）
LV香氛蠟燭L'Air du Jardin，220g，約7100元。（LV提供）
FLORAIKU月下獨影淡香精50ml、10ml，1萬360元。（FLORAIKU提供）
FLORAIKU綠茶室內編織擴香組，5700元。（FLORAIKU提供）

香氛市場持續蓬勃，近期更是重量級商品陸續登台。像LV推出創牌以來首款香氛蠟燭，價格標破7000元，將於11月5日開賣；巴黎手工香水集團Memo International旗下FLORAIKU（馥萊儷）更在台北獻出亞洲首店，淡香精價格也衝上萬元。

LV推出首款香氛蠟燭

調香師Jacques Cavallier Belletrud為LV創作4款香氛蠟燭，每款以旅途美景及適合點燃香氛蠟燭的居室場景為主題，有5月玫瑰為主題的「L'Air du Jardin花園氣息」；展現海水純淨與燦爛陽光的「Ile Blanche白色海島」；泥土氣息與樹葉、樹木融合的「Feuilles d'Or 金燦葉片」；以及屬於冬季氣息的「Dehors Il Neige屋外飄雪」。

LV香氛蠟燭邀來工業設計師Marc Newson操刀，以手工陶瓷配品牌印象的皮革提把，讓香氛蠟燭便於攜帶，提把更以金屬鉚釘固定，時尚感十足；燭芯在格拉斯經過手工上色處理，蠟的純淨、消光白色飾面與金色底座的閃光形成鮮明對比。

FLORAIKU融入日式文化

FLORAIKU從2017年誕生，由熱愛旅行的John Molloy和Clara Molloy夫婦攜手創建，前者曾為L'Oreal和LVMH執行長，負責品牌的執行與行銷；後者身兼作家與詩人身分，汲取來自生活中的創意與靈感，賦予每一支香氛獨特的生命與意義。

FLORAIKU香氛以俳句為名，每支香水瓶身皆帶有相應的俳句，以3種日本傳統儀式區分其系列，包含茶道儀式、花道儀式、香道儀式；該牌此次在台還推出全球僅限量10只的水天一線香精油1000ml，每只手工裂紋陶罐皆擁有獨特的燒冶紋路，展現日本文化獨有的精緻工藝。

除香水系列，FLORAIKU也將香氛理念延伸至居家美學，以日式白瓷包裝的蠟燭及擴香與焚香組，讓室內氛圍輕染上一抹詩意，亞洲首櫃進駐遠東SOGO復興館，也讓SOGO香水天后宮更添話題。

(中國時報)

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