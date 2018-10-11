百貨吸客 日韓美食展湧人潮

2018年10月11日 04:12 中國時報 郭家崴 報導

SOGO忠孝館京都展，京都「藤菜美」茶之露果凍，250g、140元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館京都展，京都「宇治式部鄉」月亮仙貝，24袋入、600元。（SOGO提供）

百貨日、韓美食展趁國慶放假、滿額抽來回機票，人氣、買氣都衝高。SOGO忠孝館京都展匯集95家人氣美食及經典工藝，29家初次來台、7家實演，HAPPY GO卡友14日前在展場累滿2000元可抽京都格蘭或琵琶湖大津王子大飯店雙人住宿券。

SOGO表示，京都展受歡迎，2日起首周亮點是高人氣的清水寺名店「藤菜美」，茶之露果凍和職人實演的黃豆粉+蕨餅，每日業績近10萬元；「宇治式部鄉」的月亮仙貝與宇治十帖源氏小仙貝，是網購熱銷商品，以及京都百年名店「鶴屋吉信」、「井筒八橋本舖」等都很熱門。預估13天可湧進60萬人、創6000萬元業績。

新光三越台北南西店周年慶如火如荼，繼打頭陣的日本商品展創千萬元業績後，9日起至21日再辦韓國商品展，集合25家廠商、40個品牌，12家初登場實演小吃規模擴大，首次來台比例近半。熱騰騰現吃的春川辣炒春雞、炸醬麵、綠豆煎餅、辣炒血腸等都夯，韓國泡麵日賣逾百包、香蕉牛奶日賣超過百組；期間當日當店持skm pay支付累滿千元可抽「釜山航空台北-釜山單人來回機票」，預估13天可吸引10萬人，目標要衝千萬元。

(中國時報)