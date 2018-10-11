全聯周慶 單日業績衝10億

2018年10月11日 04:12 中國時報 郭家崴 報導

全聯周年慶推薦，Denivit強效去漬牙膏，50ml、299元。（全聯提供）

愛買周年慶推薦，紅廚櫻花蝦辣湯包麵，是2018年全球泡麵第2名，420g，原價220元、特價188元。（愛買提供）

全聯營運長蔡篤昌（右）昨預估全台單日業績上看10億元，是平日的3倍。（羅永銘攝）

超市周年慶創通路紀錄，單日全台業績衝到10億元，比年度最大檔中元節單日近7億元還高！全聯20周年慶挑戰自我，12月6日前不只有千件商品買1送1起，還趁昨（10日）雙十節首創台灣專屬的購物節，首次祭出單日買千送百、再抽限量1名的200萬元現金，全聯營運長蔡篤昌昨表示，10億元是平日的3倍，也是單一通路的最高極限。

千件商品買1送1

全聯為昨日「家家購物節」籌備半年，針對超過900萬福利卡會員釋出利多，光是聽到店內商品售價是市價8折，搭配買1送1與買千送百等於打3.6折，加上滿200元集1枚印花、滿400元可抽Gogoro，活動前3、4天新辦卡數衝高5至6倍。

且比照百貨櫃姐模式，活動前2天由店經理摳大戶熟客預購衝業績，前晚10時再釋出加碼200多項買1送1或箱購的破盤優惠商品，為了不要被其他通路學走創意，內容保密到家。昨開門2小時全台就破1億元，愈晚購買人潮愈多，各店幾乎都排隊、收銀台也爆棚，有店長驚呼「沒賣成這樣過」。

愛買499元送100點

愛買量販周年慶首波跨品類499元送100點帶動業績增1成，昨（10日）至23日第2波首創會員首5日憑愛買LINE@活動畫面、HAPPY GO會員卡與本人身分證件，可兌換「銷120點換120元」，回饋是平日「33點換10元」的4倍。

加上美國Honeywell、Oster家電通路獨家單筆滿1000元現折100元；每季銷售可破億元的泡麵，匯集最新的全球泡麵排行榜6款進榜商品及120款話題泡麵最低51折起；13日前滿999元可限量兌換台灣插畫家吳欣芷創作、90歲IG潮嬤林莊月里也愛揹的「Animal 台灣女子袋」，預估來客可增2成。

(中國時報)