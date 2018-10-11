2018年10月11日 04:11 中國時報 余孟書

錯落交疊的印象中，是利用徒步方式越過一座橋，才抵達那間英文補習班的。我總是踏著堤防的階梯一步步往上爬，再自然地將周遭場景悄悄替換成橋上的人行步道。右邊車水馬龍，左邊斜陽映河，只要繼續往前走，不消四十分鐘就可以抵達教室。如此一來，不但能節省好幾塊錢的交通費，就連無法預估長短的待車時間也可掌控在自己手中呢。這麼細微的吝嗇，對於中學生的收支帳本而言，相當重要。

第一堂課，卻比先前的探路更加耗時。那間教室據說師資還不錯，口碑很好，不曉得母親是從哪裡辛苦打聽情報的我，糊里糊塗就去上了課。或許從來沒有補過習的緣故，身體有些緊張，前往教室的路途中經常不懷好意地放慢腳步，簡直想把分分秒秒都貢獻出來，一口氣送到童話〈向蝸牛借時間〉裡面。不過，那時這個有趣的篇章還沒出現，我的時間沒處送。

也或許背包太重，步調因而趨緩。背包的肩帶被我愈揹愈長，意在疏離似的，它親親熱熱地想跟地磚靠攏。那態勢，倒有點接近於一見鍾情所產生的背叛感，意料之外的衝擊。揭開來看，背包裡不過幾樣東西而已，寶特瓶、折傘、印上整齊格線的英語作業簿、小額紙鈔、少量硬幣，而鉛筆盒內也沒任何重量級的物件，僅僅橡皮擦、原子筆和幾枝鉛筆。

最近看過一則關於書包重量的專題，雖然此類統計每隔一陣子就會更新數值，再創新高，但看了還是忍不住想立刻秤秤看自己的隨身包到底有多重。以日本為例，光是小學的低年級生，就必須帶著平均七點多公斤的書包上學，中學生更厲害，實測結果最高竟然達到十八公斤。雖然不該拿他們的沉重負荷來比較，但兩相對照之下，我從前的那個背包真是輕盈太多太多。

堤防階梯兩側的雜草又扎又煩，細長搖曳，比蜜蜂螞蟻還勤奮不懈的蚊子來到耳畔嗡嗡嗡，吵鬧不休。上橋後，又失去蹤影。說不定牠比我還早慧，早已知道越橋是個寂寞的體驗，天涯何處無芳血，沒必要窮追不捨。至此，就是我一個人獨自面對的孤獨事了。

我手邊沒有計步器，於是興起一個步伐一個步伐慢慢計算的念頭，完全沒考慮是否會陷入薛西弗斯的徒勞。算著算著，以為忠誠地算下去，就能夠計算出橋頭與橋尾的距離，家與補習班的距離，其它雷同的事物或許也可比照辦理。心中卻不時浮起教室裡老師和同學的可能樣貌，他們影子一樣地向我親近，到最後終於展現出紙片輕飄飄的本質，無徵兆地，亮出扁平但鋒利的側身。那群無臉紙片極具號召力，我計算得剛剛好的步伐數字迅速被吸收，化為黑色的牆頭草，乖順地往他們那邊黏成更大面積的黑牆。

數字亂掉，從頭算起也沒戲可唱，步步計較的信念應該確實遵守停損點的規則。只好，默背英文單字。拼音的對與錯不重要，能打發時間就好。我仗著車聲嘈雜，原本念在心裡的字母朗朗念出口，一顆顆音韻滾落於千載難逢的命運轉盤，被某個車輪推移至昏昧未明的十字街頭，猜測今日風向是吉是凶，星座運勢將往哪裡走，而那些難以名狀的煩惱又該何去何從呢。越橋之後，即將面對嶄新的人際交往，我可以與他們成為普通朋友或好朋友嗎？

這座橋十分修長，盡頭是典型的看得見的遙遠，我感到無趣又疲倦，也覺得身體已經全面被襖熱所占領，不太舒服。此時卻找不出隨便一個都好的理由停止前進，只能繼續逐字拼出英文字母，默背著單詞，很有一種苦僧修行的意味，而且還附帶了語言不通，沒得抒發。

忽然間，有陣突兀卻沁涼的強風站到身邊，把黑色紙片牆吹得支離破碎，使我恢復清晰的視野。堤外草坪綠油油，河岸球場上滿是汗流浹背的棒球選手，他們猶如順利解除定身穴的棋子，能在棋盤上自由移動，甚至抱頭痛哭或喜極而泣。陽光在水面鋪上一面晶瑩豁亮的珠簾，反映出夕曛之美。

現在，我不再以相同的方式越過那座橋，每次都是穩穩坐在車內，讓自己像頂級貨物一樣被運來送去，中學時代的莫名煩憂早已不復存在。夕曛嵐氣兀自飄散在年少氤氳中，如今我從車窗望向遠方，只覺紫爆危機蔓延整個城市，可惜美麗竟要覆蓋著荒誕的濁色。

氤氳，這類浪漫氣息相當深重的青春式形容詞，好像永永遠遠被留在十幾歲的那段漫漫長橋上，現已不能隨意叫喚使用。後來，每次的越橋，再也沒有什麼好擔心了。

(中國時報)