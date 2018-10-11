2018年10月11日 04:11 中國時報 周末／原作、笑臉貓／改編

繩索在她身上套了一圈又一圈，皇后瘋狂掙扎道：「弘曆，你放開我！你放開我！」

弘曆也不願將她如牛馬般捆著，只是更不願意看她傷人傷己，忍著眼中的淚水，他啞著聲音道：「富察容音，你是朕的皇后，是愛新覺羅弘曆的結髮妻子，你沒有放肆任性的權利，更沒有中途退出的可能！朕不管你是病了，還是發瘋了，都要牢牢記住你肩頭的責任！」

皇后總是很擅長忍耐，往日裡，只要拿責任二字壓她，她就什麼都能忍耐下來，但她是個人，人，總有忍無可忍的那一天……

「永琮！」皇后忽然崩潰的大哭道，從喉嚨裡，從胸膛裡發出人世間最悲涼的哭聲，「永琮！」

哭聲回蕩在長春宮裡，久久無人回應。

那個會在鞭炮響時用小手捂住自己耳朵的孩子，那個會在母親呼喚他時，咿咿呀呀回應的孩子，再也回不來了。

從寢殿內出來，弘曆抬手擦了一下淚水：「明玉。」

「奴才在。」明玉的眼睛也是通紅的。

「從現在開始，你要一直守著皇后，聽明白了嗎？」弘曆囑咐道。

「是。」明玉回道。

弘曆點點頭，又回頭望了寢殿一眼，然後才嘆了口氣離開，走了沒兩步，忽然腳下一個踉蹌，險些跌倒在地，李玉連忙伸手去攙扶，弘曆卻揮開他的手，慢慢站直了脊樑，沉聲道：「傳旨，朕要親自為七阿哥治喪。」

李玉震驚地望著弘曆：「皇上，這不合規矩！」

弘曆臉上淚痕未乾，冷冷道：「朕說的話，便是規矩！」

李玉猶豫道：「那太后那兒，要不要奴才派人去稟……」

弘曆擺擺手：「太后十分喜愛永琮，這個消息，只能由朕來告訴她！」

李玉：「口庶。」

「走吧。」弘曆又嘆了口氣，一瞬間，似乎老了許多，「朕想再看眼七阿哥。」

卻在此時，一名太監飛快來報：「皇上，八百里加急。川陝總督張廣泗奏緊急軍情，大金川土司莎羅奔攻明正土司等地，意欲吞併諸藩！」

聞聲，弘曆長久沒有開口說話。

李玉低聲斥責：「長沒長眼睛，七阿哥剛去，皇上哪兒有那心情，快滾下去！」

弘曆冷冷打斷他：「讓和親王安排永琮治喪事宜，召軍機大臣去養心殿議事！」

李玉一怔，陡然明白過來：「口庶！」

弘曆最後看了一眼長春宮，歉意在他眼中一掃而過，他毫不猶豫地轉身離去。

裡外僅有一門之隔，外頭的動靜，其實瞞不過門內的人。

皇后身上捆著繩索，一動不動地躺在床上，眼睛直直盯著天花板，半天都沒有動一下，若不是呼吸還在，竟似個死人。

（待續）

(中國時報)