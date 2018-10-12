國安基金暫不進場護盤 台股摜破萬點

2018年10月12日 04:11 中國時報 洪凱音 、 張理國 、 羅印冲 ／台北報導 ／台北報導

10/11國際主要股市表現一覽表

全球股市大跳水!受美股暴跌831點影響，台股雙十國慶首日開盤重跌逾660點，收在9806.11點，終結史上最長萬點行情，多空交戰、600多檔股票陷入跌停，市值蒸發2兆元；值得注意的是，台股跌幅6.31%，不僅改寫單日最大跌點的紀錄，跌幅更居全球主要股市之冠，總統蔡英文國慶談話充斥兩國論的對抗論調，無疑是「再補一槍」。

蔡英文國慶演說 再補一槍

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，除了陸美貿易戰引發的擔憂外，近日IMF下修全球經濟展望預測、美國聯準會（Fed）持續升息等，都增添市場前景的憂慮，而台股昨改寫單日史上最大跌點，除了反映美股重挫的宣洩外，也顯示蘋概股展望多空不明，而從櫃買指數大跌7.44%、持續破底更可以看出，內資立場非常保守。

原本是光輝的10月，台股卻顯得「慘烈」，大盤累計跌幅超過1200點，累計跌幅約11%，全球股市表現也疲憊不堪，財信傳媒董事長謝金河在臉書形容，全球似乎陷入「獵殺10月風暴」。

狂瀉660點 市值蒸發2兆元

600多檔股票跌停，市值蒸發2兆元，股民雖哀鴻遍野，行政院副院長施俊吉昨主持國安基金例行會議，決定暫不進場護盤。施俊吉說，國安基金會緊盯台股的動態，隨時都可以投入市場；行政院發言人Kolas Yotaka表示，「政府將強力關注股市變化，有信心股市重上萬點沒有問題」。

9合1選舉剩一個多月，股市萬點行情「政績」卻失守，昨天下午5點在國安基金開會同時，總統府祕書長陳菊還特別前往行政院與賴揆短暫晤談。

獵殺10月 全球股市大跳水

資深股民阿土伯認為，台股跌這麼慘是「內憂外患」，外患是國際經濟情勢、全球共同承擔，但台灣多了領導人的「內憂」問題，以蔡英文國慶談話來說，不知天高地厚，暗示大陸是衝突來源，挑釁意味濃厚，聽了令人相當失望。

對於台股後市表現，阿土伯說:「國安基金沒跌到7000點，是不可能護盤，遇到糟糕政府，台股當然是不看好、繼續跌」，阿土伯說出很多股民的心聲。

安聯收益成長多重資產基金經理人林素萍表示，美股近來波動度大增，恐慌指數（VIX）波動率一夕飆漲44%，創今年2月5日以來最大升幅，顯示全球投資人恐慌情緒蔓延。而亞股如骨牌般相繼倒下，上海證交所綜合、上海深圳300、韓國KOSPI等指數，跌幅分別為5.22%、4.8%、4.44%，香港恆生指數也跌了3.54%。

大陸滬深與香港三股市早盤跳空開低，摜破滬指「熔斷底」2638點，盤中受航空、石油、煤炭等類股拖累，空頭發威，三市迅速下跌，滬指失守2600點；深成指整數關卡8000點棄守與創業板雙雙重挫。滬深兩市1800多檔個股跌幅超過9％，上千檔個股跌停。港恆指下跌926點，主要成分股全部下跌。

(中國時報)