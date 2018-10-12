美股暴跌 川普歸咎聯準會瘋了

2018年10月12日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

全球股市連環趴，美股10日暴跌，道瓊寫下歷來第三慘的單日跌點紀錄。上任後屢屢把美股重返榮景，作為政績炫耀的總統川普，儘管淡然表示這是「預料中的修正」，但他再度對聯準會開炮，痛批美國貨幣政策過度緊縮，聯準會已經「瘋了」，正在「犯下錯誤」，他無法苟同。

道瓊工業指數11日開盤下跌150點，盤中一度上漲33點，截至美東時間11日上午11時（台北時間11日晚間11時），下跌300點。

批升息拖累經濟

川普是在賓州的造勢活動前，對媒體發表上述言論。近幾星期以來，川普多次公開批判聯準會的升息決策，顛覆長年以來白宮迴避評論國家貨幣政策的傳統。但他的舉動也引發質疑與憂慮、總統是否該干預聯準會的獨立超然地位和決策。

他當晚接受福斯新聞網訪問時再度加碼大罵聯準會，強調股市重挫與美陸貿易大戰無關，「不是貿易戰的關係，問題在於聯準會，它失控了，一直在升息，有夠荒謬。聯準會根本就瘋了（loco）。」聯準會並未回應川普的言論。

聯準會9月26日宣布把聯邦基金利率上調一碼，這是今年第三度升息，年底前料將再調高利率。川普9日接受財經媒體CNBC採訪時就已火力全開，稱美國經濟沒有通膨問題，聯準會衝過頭，滿腦子只想遏制通膨走高；他並稱利率升這麼快，會拖累美國經濟成長。

撇清貿易戰衝擊

川普入主白宮後，把美股屢屢衝上歷史高點的功勞攬在身上。聯準會多次升息意味企業借貸成本提高，讓股票變成較不具吸引力的投資。期中選舉下月將至，川普的經濟繁榮與股市榮景說皆為吸票利器，他當然對任何可能阻撓共和黨選情的變數不爽。

聯準會連續升息，除了抑制通膨，還包括必須因應龐大熱錢湧入。市場上源源不絕的熱錢來源，包括為因應美陸貿易戰衝擊，大陸與主要貿易夥伴放棄採用美元計價而以本幣交易，以及美國實施降稅方案，豁免跨國企業補漏稅等政策而導入的資金。而最新經濟數據更顯示，通膨依舊持續上揚。由於川普視發動貿易戰為彰顯其美國優先意志的表現，他當然努力撇清貿易戰絕非股市暴跌的理由，一切攏係聯準會的錯。

不過，川普以「修正」來形容股市在10日的拋售潮，似乎有過度誇大之嫌，因為修正的定義應該是「股市從52周高點下跌至少10％」，向來自詡為商人總統的川普，財經術語似乎讀得不夠熟。

(中國時報)