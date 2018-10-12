衝擊才剛開始 美股狂瀉 驗證關稅戰兩面傷

2018年10月12日 04:11 中國時報 王嘉源

美國總統川普自2月打響關稅戰以來，對大陸步步進逼，憑恃的正是美國經濟表現強勁，而美股也頗賞臉，頻創新高。相形之下陸股則直直落，讓川普因此信心滿滿，而忘了貿易戰也會令美國「自傷」的警告。美股10日大跌引爆全球股災，很可能是應驗了示警，衝擊才剛開始而已。

拚期中選舉 加碼貿易戰

近一段時間，市場一直持此論調：美國強勁的經濟表現，讓川普更有底氣向大陸動手，他退讓的空間也更小。另一方面，由於亮眼的經濟表現，川普陣營在11月期中選舉可能占據優勢，進而為下一階段的貿易戰增加籌碼。

川普也自豪的很，8月初宣布要對大陸輸美產品課徵600億美元報復性關稅後，隔天便聲稱，美國正贏得對大陸的貿易戰。當時川普推文說，關稅「真的對他們（大陸）經濟造成損害」，程度遠遠出乎預料。他還將陸股跌勢與美國的經濟表現做對比，稱「我們贏了，但必須大贏」。

美股市暴跌 遷怒聯準會

然而，10日美股突然暴跌，令人大感意外，也動搖了美國經濟非常穩健的想法，甚至懷疑持續9年半的美股史上最長牛市將終結。川普一向將亮眼的經濟數據掛在嘴邊，對於這次美股遭拋售，他也只能解讀說是期待已久的「修正」，並不忘歸咎聯準會升息「瘋了」。

但美股重挫的一個關鍵，在於「貿易戰真的影響了企業獲利」。美國企業本周將陸續公布第3季財報，投資人長期以來一直擔心美陸貿易戰可能影響企業獲利，如今漸漸發酵成真。而美國科技業以大陸為主要生產基地，因貿易戰愈演愈烈，美股暴跌即由科技股帶頭下殺。

跌勢持續 成貿易戰轉機

打關稅戰原本就是兩面刃，易引致兩敗俱傷。但川普始終無視警告，仗恃美國經濟數據及股市表現良好，對陸貿易戰不斷加碼演出。如今美股「急轉彎」，有可能打亂川普的戰略部署。一旦跌勢持續，還很可能成為貿易戰的轉機。

若股市及經濟數據神話破滅，更會影響川普及共和黨的支持度，讓11月期中選舉平添變數。對於美陸貿易戰，美國農產品出口商和許多小企業早就在抱怨外銷受到重挫。而川普對大陸輸美商品加重課稅，則會讓全美消費者承受更高的購物成本，其中特別痛苦的將是中低收入選民，也就是原本的川普死忠支持者。

陸美貿易戰下一階段的發展，將取決於美國期中選舉的成敗。如果共和黨獲勝，川普可能會延續現行的經濟和外交政策，但若共和黨失敗，特別是丟掉國會多數黨寶座的話，川普就可能在各種議案方面與國會出現磨擦，不但對陸貿易戰難再唱下去，還有被民主黨聯手共和黨內反抗軍彈劾的壓力。

(中國時報)