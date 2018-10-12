10年魔咒 金融冰風暴捲土重來

2018年10月12日 04:11 中國時報 廖育偲／台北報導

近三次全球金融危機，台股受創程度。

全球股市10年魔咒再現！過去每8～10年都會發生一次世界金融風暴，在2008年全球金融風暴後，剛好又滿10年，今年竟無例外，冰風暴席捲全球全融市場。法人指出，如今股匯市齊跌，證明這場陸美貿易戰確實已引燃全球性的金融危機，建議投資人「尊重趨勢，稍安勿躁」。

根據統計，最近三次重大金融危機，依序是1987～1988年、1997～1998年，以及2007～2008年。

法人指出，第一次全球性金融危機是由1987年10月19日的「黑色星期一」引爆股災，1988年台股也出現了開徵證所稅事件。

第二次金融危機是指1997～1998年亞洲金融危機，戰火蔓延亞洲、俄羅斯、香港、華爾街等四個主要戰場。

第三次金融危機則是2007～2008年由次貸危機引發的全球金融風暴，2008年9月雷曼兄弟破產後，更引發全面性股災。

近日國際貨幣基金（IMF）下修全球經濟增速預測，將2018年全球經濟增速調整為3.7％，較7月的預計指標下調0.2個百分點，而這也是時隔兩年後的再度下調。此外，IMF更警告中美兩國，當雙方不停互相加徵關稅，推高貿易壁壘，不僅衝擊了貿易本身，亦將連帶重挫投資圈及製造業，後果不堪設想。

統一投顧董事長黎方國指出，利空紛至，中美貿易戰升級為消磨戰，且美殖利率飆升使資金抽離股市轉而投入債市，美元強勁重壓新興市場貨幣，台灣電子業面臨第四季旺季不旺的困境。他更提醒，目前時局渾沌未明，建議投資人多看少做、不要搶反彈、不要進場摸底，並多保留一些現金。

從國際收支面來看，元大投顧資深副總杜富蓉認為，美國聯準會（Fed）升息、殖利率狂升，破壞利率、匯率及國際收支之間的平衡關係，令投資人聞之色變的系統性金融風暴，更一觸即發。展望後市，目前充滿太多不確定因素，由於引爆此次戰火的是美國，其發動強度、時長仍為未知數，僅能靜觀其變。

(中國時報)