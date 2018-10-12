陸港股市慘慘慘 上證↓5.22％ 恆生↓3.54％

受到美股暴跌影響，亞洲股市11日也不支倒地。圖中的股市電子看版顯示11日香港恆生指數盤中重挫1040點。（法新社）

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中國時報
李文輝／綜合報導

大陸深港滬三股市11日受美股急挫、外盤暴跌影響，早盤跳空開低，摜破滬指「熔斷底」2638點，盤中受航空、石油、煤炭等類股拖累，空頭發威，三市迅速下跌，滬指失守2600點；深成指整數關卡8000點棄守與創業板雙雙重挫。滬深兩市1800多檔個股跌幅超過9%，上千檔個股跌停，僅60多檔個股上漲。港恆指下跌926點多，主要成分股全部下跌。

昨終場上證指數收2583.46點，收跌5.22%，下跌142.38點，創2014年11月25日收盤2567.60點以來新低，並創2016年2月25日以來最大單日跌幅。

深證成指收於7524.09點，下跌486.60點或6.07%，創2014年7月24日7503.40點以來新低；創業板收於1261.88點，下跌84.82點或6.30%，創2014年5月21日1257.80點以來新低。

港股恆生指數一舉跌破心理關卡26000點，收於25266.37點，下跌926.70點或3.54%，創2017年5月19日以來新低。主要成分股全部下跌，科技股集體暴跌，指標股騰訊下跌7.26%到每股265.6元港幣，創半年新低。

在香港上市台資股中，達芙妮國際跌逾7%，富智康集團、康師傅控股跌逾6%，九龍倉置業跌逾5%，陽光能源、冠捷科技跌逾4%，大成食品跌近4%，統一企業中國跌2%。

分析師表示，股災源於美股隔夜大跌拖累全球股市，加上人民幣匯率跌勢不休，市場瀰漫恐慌情緒；加上陸美貿易衝突沒有緩解跡象，川普揚言還要加碼，對市場有負面影響。分析師指出，陸股大跌後，部分過度恐慌情緒得以宣洩，短期市場可望將出現技術性反彈，而後大盤可能再次探底。

(中國時報)

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