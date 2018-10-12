外資逃殺 新台幣貶破31元

2018年10月12日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

主要亞幣昨日升貶幅度

台股史上最大跌點殃及匯市，外資昨日一口氣匯出近13億美元（約台幣400億元），即便驚動中央銀行，罕見在盤中喊話，但仍舊難挽頹勢，終場重貶1.37角，以31.105元作收，創下20個月來新低價，總成交量增至25.075億美元的近4個月來單日最大量。

重貶1.37角 創20月新低價

股匯皆墨，衝擊投資人信心，央行昨日罕見在盤中發出300餘字新聞稿，有五點聲明，除了強調新台幣貶得沒有韓元、人民幣多，對美元的匯率波動幅度向來相對穩定，也重申台灣有較佳的承受資金外流的能力，對於新台幣匯率的衝擊亦相對有限。

環顧亞洲匯市，除了新台幣之外，韓元、人民幣也都貶得青筍筍。值得一提的是，人民幣中間價昨日僅下調53個基點，報6.9098，創2017年3月15日以來新低，但反應預期心理的離岸人民幣匯價已經跌破6.94，續朝7字頭挺進。

台北匯市昨日「買」聲隆隆，因美股及台股全面重挫，台股上演大逃殺同時，外資賣股所得直接拿到匯市換美元，讓才剛結束國慶假期的交易員，一上班就來個「收心操」，交易室內的電話鈴聲從開盤響到收盤。

在外資瘋狂匯出之下，新台幣走勢猶如「貶值特快車」一般，油門直踩到底，開盤跳空貶破31元後，就連31.1元也應聲跌破，盤中一度貶逾1.58角，波動之劇烈，讓營業廳內換匯的民眾，看著牌告匯率也是心驚膽跳。

韓元、人民幣 貶得青筍筍

匯銀主管指出，相較於台股送加護病房，創下歷年最大跌點，台幣算是皮肉傷，不過，不到2個月就要選舉，選前各項政策幾乎空轉，恐使下半年的經濟表現更雪上加霜，央行趁勢讓新台幣跟貶，除了可以維繫出口競爭力，救援出口商外，也可以藉此累積未來新台幣反彈本錢。

交易室主管表示，雖然央行不像對岸人行猛放錢，但台幣資金本就氾濫，「不放水已是大水成災」，即便新台幣貶得比其他亞幣少，但也沒有強到哪裡去，如果台股未能止跌，31元跌破只是開始，將下探31.5元。

(中國時報)