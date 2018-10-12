融資斷頭數十億 選舉行情沒了

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中國時報
／台北報導

台股昨暴跌660點，收在9806點，一舉摜破萬點關口，跌幅重達6.31％，創下近17個月來的最低點；分析師表示，跌破「萬點」形成恐慌性賣壓，法人、融資散戶停損賣壓出籠，台股短期難有好表現，

據券商推估，台股暴跌融資追繳萬箭齊發，估斷頭恐高達數十億，政府頻頻信心喊話「完全失效」，以往投資人期待的選舉行情，今年恐怕首度落空。

台股前幾天就下跌500多點，這次美國跌了800多點，台股又再慘跌600多點。券商表示，台股已連跌好幾天，幾乎打回原形，最近不少業者已開始在盤中處理融資斷頭，預計這波斷頭損失恐破幾十億。

不願具名的分析師指出，美股今年2月初連續狂瀉1800點，全球股市哀鴻遍野，但只跌個2、3天就「戲劇性反彈」；但這次全球金融局勢與2月初完全不同，這次由科技股領跌，外資竄逃、新台幣重貶，更致命的一擊是，陸、美關係持續惡化，關稅引發的貿易戰已蔓延到軍事、科技，在「長期抗戰」下，台股正處於相當不利的狀況。

台灣選舉行情在選前5天最為明顯，執政黨為了選票，每逢選舉就會在證券市場作多，鼓勵人民投票；分析師表示，這次跌得這麼慘，「反彈空間有限」，尤其國際股市不好，台股有什麼籌碼「獨強」？台股就算連漲5天，都沒把握回到萬點。

台經院景氣預測中心主任孫明德認為，新興市場一個接一個淪陷，從阿根廷、土耳其、印尼到金磚國家，美國經濟再強，也無法「獨善其身」，這次美股大跌的打擊，就是給他們「警戒」。

台灣沒有外債高、匯率重貶的問題，但也不能輕忽貿易戰對全球經濟成長下修的壓力，孫明德建議，在金融市場極度恐慌的情況下，國安基金不妨考慮適度進場護盤，扮演「降落傘」的角色，台股不至於跌這麼慘。

國泰證期研究部分析師蔡明翰表示，接下來的台股走勢可觀察兩大指標，當美國科技股止穩、相對強勢，以及新台幣止貶之際，台股將可望出現明顯反彈。

(中國時報)

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