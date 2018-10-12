護盤荒腔走板 萬點不攻自破

2018年10月12日 04:11 中國時報 黃琮淵

台股萬點失守，固然是美股領跌引發的連動效應，正常能量釋放，不過本周以來，官員們的表現荒腔走板，倒也將其外行的一面表現得淋漓盡致，有如此搶戲的豬隊友，護盤護到萬點不攻自破，也是剛好。

對照台灣實質經濟表現，平心而論這波萬點行情本來就是虛的，散戶沒賺到錢，對萬點也就無感。既然是外資拱上去的萬點，怎麼上就怎麼下，遇到美國升息、資金回流，台股被當提款機很正常，遲早而已。

問題在於，空虛的萬點，就像「國王的新衣」一般，蔡政府感覺良好，也就真相信台灣的經濟好了。當萬點變成綠色執政的門面時，就衍生了「萬點絕不能破」的心態，好像萬點失守，就等於扒去了蔡政府的遮羞布。

特別是隨著執政團隊選情告急，為了護萬點、護助蔡政府的顏面，財金部簡直「失心瘋」，比方說管股市的金管會，直接喊1萬500點要注意，還要公司主動買庫藏股，擺明就是看衰台股，令人無言；而向來予人沉穩的央行，也顧不得專業的衿持，竟大剌剌在台幣匯市開盤中，急著發表聲明。

這種比歐巴桑還不如的喊話作法，在在透露行政部門護盤心切的壓力爆鍋，但反顯露舉足失措，「成事不足」的一面；管國安基金的財政部，在台股還在萬點就急釋放國安基金提前開會的消息，重點是萬點之上有何護盤理由，意圖製造投資人護盤的預期「司馬昭之心」甚明。

就算要護盤，好歹惦惦實力，國安基金號稱有5000億元銀彈，以台股每日成交量算1000億元好了，到底能護幾天，擋得了外資嗎？如果護了一周沒止跌，還要不要護？豈不是把自己弄成豬八戒，裡外不是人。

萬點復不復返不知道，但萬點前的「官場現形記」倒是很精彩，官員眼裡只有選舉，可以罔顧專業，鬧出毫無章法的大笑話，只能說令人嘆為觀止。如果主導護盤的盡是豬隊友，台股或台灣的經濟，真的不需要敵人。

(中國時報)