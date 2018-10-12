金管會鼓勵3兆庫藏股救市

台股11日盤中一度跌逾660點，萬點失守，創史上最大跌點，市值約蒸發1.98兆，連財神爺也難保，對此，金管會主委顧立雄（左圖右）、財政部長蘇建榮（左圖左）信心喊話，今年9月上市櫃公司營收比去年成長近10%，投資人要對基本面有信心。（張鎧乙攝、中央社）

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中國時報
、王玉樹、張理國／台北報導

台股昨（11）日摜破萬點關卡，國安基金認為市場沒有「非理性失序」，因此決定暫時不進場，而包括經濟部長沈榮津、金管會主委顧立雄及財政部長蘇建榮均出面信心喊話。金管會並祭出鼓勵上市櫃公司實施庫藏股、舉辦法說會「救市」。據證交所統計，表現優秀的上市公司估計還有3兆現金可以買回庫藏股。

顧立雄指出，截至9月份上市櫃營收比去年同期成長快10％，上市櫃營收沒有問題；他還是「一句老話」，認為「沉澱後還是會回歸基本面」，上市櫃表現好，大盤「沒道理比其他股市來得低」，呼籲投資人一定要有信心，「慎選個股、逢低承接」。

蘇建榮則指出，台股下跌主要是受到美國升息、債券殖利率飆升導致，純粹是經濟因素引起，但「國內的經濟目前相對穩定」，同時國安基金也會隨時備戰。

顧立雄表示，金管會將要求上市櫃公司在跌深情況下，舉辦主題式業績發表會、法人說明會讓投資人了解各公司基本面的表現，對每家公司「擇優布局」；同時，會進一步鼓勵股價相對偏低的上市櫃公司「自願式」實施庫藏股。

據金管會統計，上市櫃公司目前已申報執行庫藏股，且正在執行中的共計43家，其中，國內上市公司有21家，估計可投入買回金額約84.6億元。而上半年每股盈餘2元以上的國內上市公司共有171家，檢視帳上可動用於買回股份的現金約3兆1156億元。

另外，證交所在今年第4季已規畫舉辦12家上市公司、18家上櫃公司的主題式業績發表會；更預計將有471家和110家上市、櫃公司於第4季召開法說會。

(中國時報)

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