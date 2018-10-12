陸美衝突加劇 短期內無解

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中國時報
／台北報導

行政院長賴清德昨聽取外交部「美中政經關係情勢分析」報告，對於陸美關係最近發展日益複雜，如此劇烈的變化及發展更是前所未見，對國際情勢及台灣的未來都有關鍵性影響。賴揆則說，「危機也是轉機」美中衝突與對抗有長期化趨勢，政府相當重視其對台影響。

外交部依照經貿、政治及軍事層面提出分析，在關鍵的經貿方面，美國今年以來陸續發動好幾波對陸貿易制裁措施，最新一波，是在原先公布的商品外，另針對5745項價值2000億美元的大陸進口商品課徵10％關稅，明年還要提高到25％，陸方也毫不示弱，宣布採報復性措施，9月24日起，對於600億元美國產品課徵5％到20％的關稅，雙方互不讓步，暫時看不出有接續談判的動能。

外交部北美司長陳立國提及，外交部三項具體建議，對於陸美衝突逐漸加劇，不排除中共加大對台邦交國謀奪及打壓台灣國際參與空間力道，外交部將持續關注邦交國動態，鞏固邦交。

由於台灣企業與全球供應鏈緊密相連結，國際貿易往來相互連動，難免受到波及，除持續爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」CPTPP外，也將運用台美貿易投資架構協定TIFA，以及「選擇美國投資高峰會」等平台，促進雙方經貿合作關係。

最後，為響應美國「印太戰略」，政府的新南向政策與印太戰略有共同交集，可強化台美夥伴關係。

賴揆則強調，危機也是轉機，除了要遵照蔡英文總統的指示，讓台灣成為不可或缺的地位外，也指示經濟部等相關部會應持續解決五缺問題，歡迎台商能回到台灣投資，如果台商基於客觀條件，選擇東南亞或其他國家投資，政府也要予以協助。

(中國時報)

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