輔選嘸講 柯和第一爸媽翻臉

2018年10月12日 04:11 中國時報 張潼 、 陳育賢 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長柯文哲擁有高人氣，「第一爸媽」行程也滿檔，國慶日當天，接連出席3場活動替參選人站台。柯文哲11日竟無奈說，「爸媽到處跑，我們都不知道，早上還打電話跟她吵了一架。」問柯是否打電話罵柯媽？柯才說，爸爸重聽，罵他也聽不到。柯媽昨天則有點情緒的回應，「有講啊，可能柯文哲太忙沒連繫好吧！」今天第一爸媽將到台中輔選。

輔選當健身 全台跑透透

柯文哲是媒體寵兒，不少參選人希望爭取和他同台，本尊邀不到，就改請柯爸、柯媽，效果也很好。

10日當天，柯爸、柯媽從台中趕場到台北，今天又要再到台中陪議員參選人柯貞竹拜票。兩老把輔選當健身，全台跑透透，扶植「柯家軍」。

其實柯文哲4、5月受訪時數度表示，媽媽是老人家，在家沒事幹，常常人家一找就去，他會提醒媽媽少出去吃飯，也不要隨便答應人家；昨日柯文哲又被問到爸媽行程滿檔，外界認為有市長分身效果，柯文哲無奈直說：「我們都不知道，早上打電話跟她吵了一架！」

連繫出問題 以後會先講

而人在新竹的柯媽受訪時，原本有點生氣說：「知道啊，誰知最後會這樣，可能柯文哲太忙沒當面通知到，很不想跟記者講話，最後都該登的沒登。」不過，柯媽還是心疼兒子表示，柯文哲平時真的很忙，人家來找，事情都很臨時，常常一時找不到柯文哲，沒辦法所有事情都一一當面清楚溝通到，她也很體諒兒子。

柯媽說，台中賴怡均是柯文哲的學生，台大高材生，非常優秀又有能力，老師不是該疼學生嗎？幫自己學生是天經地義的，人家找了，當然就去站台了啊，這哪有什麼，只要是對柯文哲好，對台灣好的都會站台。

另一個是228受難者的後代，柯家也同是228受難者家庭，雖然柯文哲不認識對方，但她與柯爸是抱著同理心去站台，這也是應該的，哪有什麼不對？

柯媽講，只要是有學問、好品德、能為台灣做事的好人，她跟柯爸還是會去站台的，對柯文哲好的也會去。柯媽最後謙虛表示，人家拜託就要去，這是「奇摩子」問題，以後會先告訴柯。

(中國時報)