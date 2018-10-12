柯P2020直取大位 應無懸念

2018年10月12日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

日本《朝日新聞》11日大篇幅刊登台北市長柯文哲專訪，不但以台灣是否吹起「無黨派旋風」為題，還分析在藍綠兩大政黨支持度低迷的狀況下，柯文哲「存在感增大」，成為參選2020總統的熱門人選。事實上，柯文哲近期面對外界詢問是否選總統，雖多以「應該不會」、「世事難料」回應，但未全然否認自己更上一層樓的雄心壯志。

年底選舉腳步將近，首都市長選戰可謂各縣市「重中之重」。據了解，此次選前各家媒體都盼約到柯文哲專訪，但目前市府媒體事務組僅安排好台灣雜誌和外媒專訪，國內平面與網路媒體約訪都還沒下文；而除了《朝日新聞》，《彭博社》也預計在下周專訪柯，也討論兩岸、台灣政治，不難看出柯的企圖心。

《朝日新聞》分析，目前無論執政的民進黨或是最大在野黨國民黨，支持度低迷，這也使得柯文哲存在感大增，例如到南部演講吸引大批民眾到場聆聽、民調支持度也顯示他勝過蔡英文總統等，在在令柯開始被視為未來的總統參選人。

柯在專訪中也不諱言提到，台灣政黨輪替3次，兩大政黨都曾經執政，「結果都一樣」，現在因為有柯文哲這個選項，「對台灣政治應該算是一個大衝擊」；但他也表示，原本當醫生，當上市長成為他人生的意外，對選總統，一切還沒計畫。

2017年柯文哲受邀至交通大學演講時說，自己還不會選總統，但原因是「什麼樣的人民選什麼樣的政府，本人還沒達到選總統的程度，因為國民素質還沒到」，言下之意，並非他不選，而是台灣人民還選不出他這種總統。

今年4月，當他被問到是否參選2020，柯文哲再次模凌兩可回答「應該不會」，7、8月更說「想做好做滿，但世事難料」、「世事難料，如果選的話是意外」等語，態度似有鬆動，且柯雖經常強調自己目前沒有選總統的計畫，但無論從接受國外媒體專訪透露的蛛絲馬跡，甚至就算忙於競選連任，也透過簽書、輔選和演講等活動，與柯爸、柯媽分進合擊跑遍全台，不僅蓄積民間能量、似也試圖讓柯家軍「嗡嗡兵團」成形，種種跡象顯示，柯連任後搶攻2020，並非不可能。

(中國時報)