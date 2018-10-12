林姿妙嗆 沒智慧就換人做

2018年10月12日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

免費營養午餐是國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙的政見之一，民進黨宜蘭縣議員11日舉辦「破解營養午餐的妙式騙局」記者會，但林姿妙陣營回應，宜蘭縣學童營養午餐只要縣府總預算的1％，反批對手連這樣事情都做不到，「我們還期望他們為我們做什麼？」

民進黨議員劉添梧、陳俊宇等人昨在陳歐珀競選總部舉辦記者會，指營養午餐是「免費不如智慧」，縣民要睜大眼睛了解原貌，不但不能受騙，更要一同譴責這種不負責任的政治作風，這將是毀壞宜蘭財政基礎，損壞整體縣政建設的開始。

林姿妙陣營回應說，一個參選人最重要就是持家、開源與節流，沒給人民希望與更好的生活，宜蘭人只會愈來愈辛苦；以前也沒有營養午餐、書籍費免費，但現在羅東鎮8年來的公共造產成績斐然，可以完成全鎮國中小營養午餐及書籍費免費。

林姿妙陣營回應，宜蘭縣學童營養午餐只要縣府總預算的1％就能完成，所有參選人都說要解決少子化、照顧年輕人，還說是國安問題，如果連預算1％的營養午餐都做不到，還談什麼照顧年輕人？林姿妙陣營指出，如果連這樣都做不到，「那就是能力問題。」營養午餐免費不會排擠其他預算，沒有智慧就換人做。

此外，民進黨籍立委鄭寶清等人昨到監察院告發林姿妙涉嫌違法濫用第二預備金，羅東鎮公所表示，二備金相關支用情形公所多次回應，相關補助計畫非公所獨議之舉，因年底大選政治因素，由下到上皆針對公所進行各項干預，敬請各界採統一標準檢視，倘本所違法表示全縣各機關皆違法，應請一併告發，非因政治因素對公所進行不對等指控。

(中國時報)