抬轎嗡嗡兵團 勿呷緊弄破碗

2018年10月12日 04:11 中國時報 張潼

首都市長直取總統大位，前有陳水扁、後有馬英九，兩個鮮明例子，成天在柯文哲眼前晃來盪去，柯動不動心？由他從不說死選不選2020、憑著外溢效應全台輔選，及知子莫若母的柯媽從北站台到南，或可窺知一二，只是就算支持度再怎麼看好，連任看似無阻，這種吃著碗內、看碗外的行徑，未免太過「靠勢」！

不可諱言，年底九合一選舉，只是藍綠陣營的期中考，2020總統大選才是真正的決戰，而依柯文哲如今的政治段數，應深知自己被兩大黨視為2020最大變數，若有那麼一天，終需一戰，現在開始操兵，正是時候。

在其他選將焦頭爛額鞏固自身選情之際，柯文哲不但行有餘力數度藉簽書、演講之名到外縣市趴趴走，還輔選簽認同卡參選人，就連「第一爸媽」、最紅幕僚「學姊」黃瀞瑩都出動到各地站台，遍及全台的友柯「嗡嗡兵團」逐漸成形。

首先《光榮城市》全台簽書會場場爆棚，柯粉勸進「選總統」之聲不絕於耳，縱使柯文哲從未鬆口，但挑戰大位絕對是個選項。其次，柯文哲認為爸媽的助選行程沒事先讓他知道，不過柯爸、柯媽的行程，卻常見到柯幕僚甚至市府公務員陪同，要說柯不支持，恐怕沒人會相信。

而且，原本柯在爭取和綠營合作時，曾以2020支持蔡英文破局後，柯媽就直言，「以後互不相欠」，現在從柯爸、柯媽的行動可知，為兒子能更上一層樓，第一爸媽不惜撩落去。只是這種「雄心壯志」在此刻就被看破，還是要避免「呷緊弄破碗」。

(中國時報)