綠轟涉抄襲 瑜譏不必面目猙獰

2018年10月12日 04:11 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

高雄市長選情緊繃，民進黨高雄市長參選人陳其邁昨北上宣傳衛武營國家藝術中心開幕，綠委則全力抨擊挺韓者製作的《幫我回家》影片涉抄襲，批不尊重著作權的候選人，當選後怎麼尊重城市發展涉及的法律，並直指重新上架足證明是韓陣營所為。

綠委何欣純昨針對《幫我回家》抄襲爭議，找了其中一位影片原創作者張芷菱，痛批影片剽竊創作。張芷菱說，當初的影片是抵制國民黨侵害民主，如今卻成為投給韓國瑜的背書影片，她已跟其他創作者討論要提告。

陳其邁競選發言團召集人、綠委趙天麟、管碧玲說，面對北漂影片被踢爆抄襲之後，韓國瑜的態度竟認為這是創意、無傷大雅，連一句道歉都沒有聽到；影片下架後又上架，整個過程證明是韓陣營所為，而不是粉絲所為。

韓國瑜說，選舉不必面目猙獰，好像結了三代之仇，他不知影片是誰做的，但呼籲網友要了解法規，以免侵權。

陳其邁昨偕同4位高雄綠委替衛武營國家藝術中心開幕做宣傳。他說，政府長期重北輕南，形塑高雄是「文化沙漠」的形象，成為高雄人心中深沈的痛，「只有知道高雄的痛才知道疼惜高雄」，經過漫長的26年，衛武營藝文中心終於開幕，這會讓高雄未來航向「文化港」。

對於韓國瑜與高雄的計程車司機掛出布條，指「民進黨不倒，小黃不會好」。陳其邁說，他深刻理解產業轉型的痛苦，民進黨執政這些年解決很多問題，強調他「不是忙於抱怨、批評的市長候選人」，認為韓國瑜也應說明如何解決高雄轉型的困難，不要再用片段數字評價，對高雄市民也不公平。

(中國時報)