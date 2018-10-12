韓自喻阿里巴巴 對抗40大盜

國民黨高雄市長參選人韓國瑜11日出席「高雄姐妹力挺韓國瑜之友會」，受到現場爆滿的姊姊妹妹們熱情歡迎。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導

民進黨打團體戰，輪番炮轟網友為韓國瑜剪輯的北漂影片造假，韓國瑜說，參選人要有主體性，酸為對手陳其邁護航的綠委是「10個小矮人」，11日他更預告，接下來會有40位綠委輪流罵他，自嘲「到時就成阿里巴巴與40大盜了」。

針對網友自製的北漂影片涉嫌抄襲，並挪用泰國廣告當成高雄北漂子弟，綠營民代們最近上臉書、議會接力痛批「造假」、「抓到了」；韓國瑜說，選舉不必面目猙獰，好像結了三代之仇，他不知影片是誰做的，但呼籲網友要了解法規，以免侵權。

至於這位剪輯北漂影片的網友，韓國瑜表示，會請競選團隊人員設法與他取得聯繫，若有需要將提供法律協助。

綠營頻打北漂人數沒韓國瑜說的3、50萬那麼多，韓國瑜昨反嗆，如果人數少，民進黨別「拿香跟拜」就好，何必氣急敗壞？他認為，民進黨就是知道這些北漂青年發怒了，才急著攻擊，呼籲綠營，「一起面對問題，才能解決問題。」

他說，民進黨在原高雄縣執政33年、高雄市20年，現在還把經濟不好的原因賴給國民黨，「不如歸咎給滿清政府，再不夠爽，乾脆歸咎大明王朝！」他感嘆，民進黨30年前創黨精神已不在。

韓國瑜更自爆，聽說台中立委也要在立法院跳出來修理他，預估有40個綠委輪流罵他，變成「阿里巴巴與40大盜」，他呼籲陳其邁站出來告訴高雄市民以後要做什麼，才是一場光鮮亮麗的選舉。

(中國時報)

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