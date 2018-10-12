新聞透視－挺同反同大對決 選情添變數

反同團體過去在立院門口針對同婚修法抗議，反同與挺同公投都過關，屆時公投恐讓民眾混淆，成選舉主要變數。（本報資料照片）

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中國時報
針對中選會日前公告「愛家公投」成案，挺同的伴侶權益推動聯盟昨赴中選會，申請成立3個辦公室，反對民法婚姻限定一男一女、反對訂立隔離同志專法、反對禁止國中小實施同志教育。（姚志平攝）

挺同「平權公投小組」發起的2公投案連署達標，有望在下周正式成案，與反同「下一代幸福聯盟」提出的愛家3公投將於年底「直球對決」，勢必牽動大選，成為藍綠選情評估最大變數。

同性婚姻議題一向受到年輕族群關注，甚至被形容為「世代之爭」，隨著選戰腳步逼近，雙方陣營必會加強說服力道，是否會激發年輕人熱情、鼓舞返鄉投票表態，衝高選舉投票率？

同婚修法或立法 政府燙手芋

婚姻平權議題持續在社會發酵，反同婚陣營的愛家3公投，9日分別以逾50萬合格連署過關成案，接下來的動員能力自然也不容小覷。尤其過去被視為深綠票倉的長老教會系統，以及南部農業縣多無法接受同婚，也讓民進黨保持觀望。

但「挺同」一方，各項民調資料可看出，年輕族群的接受度較高，且在2公投案連署數達標後，挺同方昨也大動作宣布成立「反愛家公投意見辦公室」，將參與意見發表會，為戰局提前暖場。

同婚議題雖然在大法官釋憲後，確定《民法》未保障同志婚姻違憲，但對於修《民法》或另立專法各界仍爭論不休。適逢選舉年，同婚修法或立法，成了民進黨的燙手山芋，持續延宕也已引發同婚團體不滿。

年輕立場鬆動 綠裡外不是人

由於民進黨年輕支持者為數不少，一旦立場鬆動，排山倒海情勢恐將影響選情，淪為裡外不是人。

「年輕人」為現今選戰中各方拉攏對象，也是最難掌握的一群，許多縣市長參選人都曾自認敗在「返鄉投票的年輕人」身上。如今，挺同、反同即將「硬碰硬」，再搭上大選，各陣營、參選人態度年輕族群都看在眼裡，牽一髮動全身，且加上選前激情氣氛推動，可能衝高年輕投票率，成為左右選舉結果一大關鍵，也是「公投元年」觀察重點。

行政立法如何處理 面臨兩難

進一步看兩方公投案內容，愛家3公投主張民法「婚姻」應限定一男一女、同婚應另立專法，另國民教育階段不應進行同志教育；婚姻平權2項公投案，則包含以《民法》婚姻章保障同婚、國民教育各階段實施同志教育。

如今看來，上述立場南轅北轍的公投5案都過關，幾乎是確定的事；如此也勢必再生矛盾及拉鋸，屆時行政與立法部門又該如何處理，恐又是兩難。

(中國時報)

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