郭台強無奈 中華民國也是黨產？

台灣區電電公會11日舉辦70周年慶祝茶會，理事長郭台強被問及中影表示，該案未來將循行政救濟管道上訴。（劉宗龍攝）

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中國時報
／台北報導

中影公司昨派員前往黨產會討論之後動支事宜，黨產會發言人施錦芳說，中影經費支出未來需兩個月向黨產會提報一次。中影董事長郭台強昨對此是「三聲無奈」。黨產會要求4個月內提供所有財務資料，郭台強說，將視黨產會下一步動作，中影股東會再決定以什麼方式尋求行政救濟。

施錦芳指出，對中影各項營運業務，首先尊重中影後續行政救濟權力，再來在符合《黨產條例》許可要件和社會公益下，黨產會將支持並協助，基本支出都會允許，希望中影配合辦理。

施表示，會談時有提銀行融資，有些計畫在洽談，銀行融資能否如期撥付，黨產會要求中影將投資計畫，包括台中OT案、學校建教合作、梅花戲院整修等，盡快提出來，根據處理經驗，只要符合社會公益，黨產會委員多半會支持。

昨以理事長身分出席電電公會70周年茶會的郭台強受訪，說好幾次「無奈」。「中影打10年官司，如今一紙行政命令，就變成黨產會全面監管，我該怎樣？只能配合政策。」

郭台強直言，藍綠再鬥也不能影響老百姓財產，這不是「謙卑政府」該做的，他僅占3成多股份，如黨產會針對他個人「意義不大」。郭認為，中華民國過去也是國民黨創立，如跟國民黨有關，就列為黨產關係人，很多人會坐立不安。

目前黨產會要求4個月內提供財務和營運計畫書，郭台強說，中影配合提供，視黨產會下一步動作，再開股東會，決定要什麼方式尋求行政救濟。

郭台強表示，選擇走行政救濟這條路，是因公司纏訟多年後司法判其「清白」，中影也尊重判決，現在行政命令等於否定當初司法決定，還是應回頭從司法上解決這問題。

郭坦言，除現有台中市政府OT案、台中藝術電影院等案將受影響，甚至可能停擺外，這4個月中，中影進行新案已「很難」，包括修復經典國片、投資新的台灣電影等。

(中國時報)

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