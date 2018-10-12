新聞分析－否定司法 為一黨私利趕盡殺絕

友善列印
中國時報

中影過去曾是國民黨事業，2007年全然脫離政黨掌控，但如今仍被認為「附隨組織」，慘遭凍結資產，都因《不當黨產條例》第4條第2款後項，對「附隨組織」定義：「曾由政黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之機構。」為符合這定義，黨產會甚至不惜否定司法。

中影一路走來紛紛擾擾，民進黨告發馬英九任國民黨主席時賤賣「三中」案，自阿扁當政時起，「解決」此案查了快10年，2014年終於經特偵組「查無犯罪具體事證」，將全案簽結，還中影清白。蔡政府上台，黨產會2016年風光成立，將「三中案」再翻出，聲稱找到新事證，傾全力要北檢重啟調查。

根據2007年從中投手上買下中影股權的富聯投資公司聽證會資料，當年中影連年虧損，台灣電影正逢低迷，房地產看衰，次貸危機將起。中影當年轉讓股權，經鑑價，淨值48.99元，賣65元，何「賤」之有？買賣股權是商業談判，須審慎未來風險評估，以2018年妄評2007年價值，難道不覺可笑？

再者，郭台強入主中影後，重開梅花戲院、重整真善美戲院，著手修復《戀戀風塵》、《恐怖份子》、《愛情萬歲》、《飲食男女》等超過50部經典國片，投資、製作《翻滾吧！阿信》、《賽德克·巴萊》、《總鋪師》、《KANO》、《刺客聶隱娘》等揚名國際台灣好片，對台灣電影盡心盡力；這些成果，不乏熱愛為社會發聲、參與社運、有鮮明色彩的影人作品，足以證明中影不問政治、意識形態立場，讓文化回歸文化。

若對中影這個已與政黨脫離多年的文化產業都要趕盡殺絕，為一黨政治私利，扼殺台灣文化軟實力發展機會，這不僅是台灣的悲哀，落刀的黨產會更是難辭其咎，逃不了歷史的審判。

(中國時報)

郭台強無奈 中華民國也是黨產？ 以核養綠公投 查對結果今出爐

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。