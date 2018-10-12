新聞分析－否定司法 為一黨私利趕盡殺絕

2018年10月12日 04:11 中國時報 黃有容

中影過去曾是國民黨事業，2007年全然脫離政黨掌控，但如今仍被認為「附隨組織」，慘遭凍結資產，都因《不當黨產條例》第4條第2款後項，對「附隨組織」定義：「曾由政黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之機構。」為符合這定義，黨產會甚至不惜否定司法。

中影一路走來紛紛擾擾，民進黨告發馬英九任國民黨主席時賤賣「三中」案，自阿扁當政時起，「解決」此案查了快10年，2014年終於經特偵組「查無犯罪具體事證」，將全案簽結，還中影清白。蔡政府上台，黨產會2016年風光成立，將「三中案」再翻出，聲稱找到新事證，傾全力要北檢重啟調查。

根據2007年從中投手上買下中影股權的富聯投資公司聽證會資料，當年中影連年虧損，台灣電影正逢低迷，房地產看衰，次貸危機將起。中影當年轉讓股權，經鑑價，淨值48.99元，賣65元，何「賤」之有？買賣股權是商業談判，須審慎未來風險評估，以2018年妄評2007年價值，難道不覺可笑？

再者，郭台強入主中影後，重開梅花戲院、重整真善美戲院，著手修復《戀戀風塵》、《恐怖份子》、《愛情萬歲》、《飲食男女》等超過50部經典國片，投資、製作《翻滾吧！阿信》、《賽德克·巴萊》、《總鋪師》、《KANO》、《刺客聶隱娘》等揚名國際台灣好片，對台灣電影盡心盡力；這些成果，不乏熱愛為社會發聲、參與社運、有鮮明色彩的影人作品，足以證明中影不問政治、意識形態立場，讓文化回歸文化。

若對中影這個已與政黨脫離多年的文化產業都要趕盡殺絕，為一黨政治私利，扼殺台灣文化軟實力發展機會，這不僅是台灣的悲哀，落刀的黨產會更是難辭其咎，逃不了歷史的審判。

(中國時報)