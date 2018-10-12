以核養綠公投 查對結果今出爐

2018年10月12日 04:11 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

中選會昨公布婚姻平權2公投案查對結果，合格份數皆達43萬餘份，超過成案門檻28萬1745份，可望在中選會16日召開的委員會議中確定成案，並與下一代幸福聯盟發起「婚姻定義一男一女」、「同婚專法」及「反對同志教育」等3項「愛家公投」正面對決。

另外，由核能流言終結者創辦人黃士修提出的「以核養綠」公投，戶所查對結果也預計在今（12）日出爐。

根據中選會資料，由苗博雅領銜提出「您是否同意，以民法婚姻章保障同性別二人建立婚姻關係？」公投案，總連署數共47萬4777份，43萬2329份合格、4萬2448份不合格，其中2498份有偽造情事、8155份重複簽署、44份連署前死亡。

另外，由王鼎棫領銜提出「您是否同意，以『性別平等教育法』明定在國民教育各階段內實施性別平等教育，且內容應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程？」公投案，總連署數共48萬4249份，43萬8066份合格、4萬6183份不合格，並有2580份有偽造情事、8604份重複簽署、42份連署前死亡。

截至目前為止，中選會已宣布7項公投成案，包括反空汙、反核食、反深澳、愛家三公投，及東奧台灣正名等公投案均確定成案。

中選會提醒，依法各公投案需舉辦5場全國性公投意見發表會，而至今已成案7公投案，也排定11月3日起，陸續在全國性無線電視頻道辦意見發表會，有意擔任發表會正、反方代表者，在公投案公告成立後，即可向中選會申請設立「辦事處」；若要擔任反方代表，則需由反方辦事處於10月23日前向中選會報名推薦人選，才有機會參與發表會。

(中國時報)