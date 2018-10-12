以核養綠公投 查對結果今出爐

友善列印
中國時報
／台北報導

中選會昨公布婚姻平權2公投案查對結果，合格份數皆達43萬餘份，超過成案門檻28萬1745份，可望在中選會16日召開的委員會議中確定成案，並與下一代幸福聯盟發起「婚姻定義一男一女」、「同婚專法」及「反對同志教育」等3項「愛家公投」正面對決。

另外，由核能流言終結者創辦人黃士修提出的「以核養綠」公投，戶所查對結果也預計在今（12）日出爐。

根據中選會資料，由苗博雅領銜提出「您是否同意，以民法婚姻章保障同性別二人建立婚姻關係？」公投案，總連署數共47萬4777份，43萬2329份合格、4萬2448份不合格，其中2498份有偽造情事、8155份重複簽署、44份連署前死亡。

另外，由王鼎棫領銜提出「您是否同意，以『性別平等教育法』明定在國民教育各階段內實施性別平等教育，且內容應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程？」公投案，總連署數共48萬4249份，43萬8066份合格、4萬6183份不合格，並有2580份有偽造情事、8604份重複簽署、42份連署前死亡。

截至目前為止，中選會已宣布7項公投成案，包括反空汙、反核食、反深澳、愛家三公投，及東奧台灣正名等公投案均確定成案。

中選會提醒，依法各公投案需舉辦5場全國性公投意見發表會，而至今已成案7公投案，也排定11月3日起，陸續在全國性無線電視頻道辦意見發表會，有意擔任發表會正、反方代表者，在公投案公告成立後，即可向中選會申請設立「辦事處」；若要擔任反方代表，則需由反方辦事處於10月23日前向中選會報名推薦人選，才有機會參與發表會。

(中國時報)

新聞分析－否定司法 為一黨私利… 水利會改制 陳昭南批脫褲子放屁

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。