水利會改制 陳昭南批脫褲子放屁

2018年10月12日 04:11 中國時報 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

農田水利會兩年後將改制公務機關，由農委會研擬「農田水利法草案」預告將於10月21日到期。行政院政務顧問兼桃園農田水利會顧問陳昭南，11日帶著全國10位農田水利會長連署，赴農委會陳情。他痛批政府作法「違憲」，草案擬定草率，無助解決農業缺水問題，反而犧牲農民權益。

陳情書附件提及，農田水利會是農民會員直選自治團體公法人，改制恐違憲；主張公法人財產即公有財產，「是法律上無依據的笑話，」要改國家所有，便須依法徵收或價購，才不違背憲法對財產權保障。

屬民進黨美麗島系的陳昭南痛批，水利會改制從李登輝時代就講，沒改成最大原因就因違憲，水利會本是農民運作，現收回再另立作業基金支援，「不是脫褲子放屁？」

陳昭南說，草案43條還說，未及時修法授權政院以行政命令訂之，立法是立委職責，「能這樣幹嗎？」水利會本為直選，改公務機關不選舉是大開民主倒車，政黨不能為自己利益，影響158萬農民權益。

陳情書附件還說，改制後農業用水水權主管機關說了算，侵害農民權益。修法講好聽是「擴大灌區」，但沒水怎麼擴大灌區？政府為了四、五月視察時水庫是滿的，就強迫農民第一期作休耕，為官員好看、犧牲農民權益，休耕有什麼道理？

陳昭南強調，連署是反對修法草率，草案擬定過程沒徵詢全國17位水利會幹部意見，他要求農委會主委出面為政策辯護。連署包括瑠公、七星、北基、桃園、石門、苗栗、台中、南投、彰化、台東等10個水利會會長。他說，桃園水利會是主要推動者，但幹部同為民進黨籍的宜蘭、屏東、高雄水利會，為避免立場尷尬，未請他們連署。

農委會農田水利處副處長陳衍源接受陳情表示，改制沒違憲之虞，水利會改制後成為農田水利署分署，農民水權由分署申請，不會影響權益。

(中國時報)