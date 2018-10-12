勞動部表態 颱風假沒有補班問題

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中國時報
／台北報導

全國商業總會上周通過「未來颱風假勞工應補班」提案，勞動部長許銘春表示，颱風天是防災不是放假，因此沒有補班問題。立委蔣萬安怒批，天災假立法議題不分朝野、9成勞工都支持，勞動部卻頻以「社會無共識」推託，根本是雙重標準，「一例一休社會有共識嗎？勞動部也強渡關山。」另外，《最低工資法》草案預計年底送交行政院，有勞團認為，草案規定最低工資審議過後還須送交行政院核定，質疑是「換湯不換藥」。

商總將提案「颱風假勞工應補班」，許銘春表示，颱風假是基於保護勞工安全、防災避險目的，「沒有補班的問題」。

天災假立法議題已討論超過10年，蔣萬安指出，不分朝野、近9成勞工都支持立法，勞動部卻總以「社會無共識」推遲，質疑「一例一休修法的時候有共識嗎？為什麼一例一休沒有考慮各行各業就強渡關山？」許銘春則回，「那不是我修的」。

客運運輸業擬鬆綁七休一，蔣萬安表示，自3月開放鬆綁後，已有21個行業納入鬆綁，卻常因勞資會議人數不對等、會議發言紀錄未詳載等原因遭監察院糾正，「明顯看出第一道把關草率、形同虛設。」

許銘春說，只有在特殊狀況、特殊時段才可鬆綁，不會濫用，會要求各機關落實把關機制。蔣萬安痛批：「要求人家也不甩，不然監察院為何會糾正，難道是假新聞？」

至於預計年底送交行政院的《最低工資法》草案，通過後，規範審議最低工資的相關法律將由《基本工資審議辦法》改為《最低工資法》，法律位階從法規命令升級為法律，更具強制力。

有勞團認為基本工資審議是「換湯不換藥」，立委王育敏也質疑，行政院連環評大會都能「伸入黑手」，行政院是否又會如出一轍的干涉？

許銘春表示，政院若對審議結果不滿意，僅可退回重審、不可否決，若退回後仍維持原案，行政院也不可再退，「上級機關應受拘束。」

(中國時報)

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