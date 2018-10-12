陳學聖點名中央社 已有小警總

2018年10月12日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

文化部推動公媒整合一案深受立委關注，藍委陳學聖以中央社上月一連串托育政策福利檢討文章在網路上「被消失」推論，公媒集團尚未正式整合完成，但小公媒包括中央社就已經有「自己的小警總」，文化部要如何保障公媒集團的新聞自由？

陳學聖拿出「中央社9月29日啟事公電」表示，中央社發出標題為「托育新政遇瓶頸 8縣市簽約保母不到百人」、「半數保母抵制準公托 家長無奈托育福利縮水」、「準公托成果因地而異 地方擔心108年財源拮据」與「準公托匆促上路 家長只好被動等補助」等三文「請全文刪除，勿採用」，現在按下連結進去只剩下標題。

另外，「準公托政策 台南急起直追（1）」、「準公托政策 台南急起直追（2）」、「幼兒自帶比例高 苗縣準公托效應待觀察（2）」、「幼兒自帶比例高 苗縣準公托效應待觀察（1）」、「幼兒自帶比例高 苗縣準公托效應待觀察（3）」與圖表「準公共化簽約保母及私托機構統計」，也指示「煩請撤稿」。

陳學聖質詢時表示，中央社現在就連平衡報導的空間都沒有了，「我從戒嚴時期就開始跑新聞到現在，當時的中央社都比現在的有骨氣，還會在縫隙中出稿，我對於未來公媒集團對於新聞自由的發展堪憂。」

文化部長鄭麗君說，她只能承諾在她擔任文化部長期間，「不會說哪一則可以發、哪一則不能發」，公共媒體對於民主社會很重要，公媒集團的營運邏輯會從根本面來規畫設置，不會為政府利益或任何商業市場機制而設，本身就具有公共性。

針對撤稿一事，中央社表示，陳學聖所指是「準公托的第一張成績單」專題，由於該專題未經相關主管審核，且缺乏新聞平衡，多處數據有誤，新聞部在基於專業正確的考量下架。

陳學聖也提到對於桃園觀塘案的報導只有官方說法，中央社也澄清，在相關的環保新聞上，環團的聲音從未在中央社新聞中缺席。

(中國時報)