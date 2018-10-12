陳學聖點名中央社 已有小警總

國民黨立委陳學聖11日在立法院質詢文化部長鄭麗君，舉中央社上月一連串托育政策福利縮水文章在網路上「被消失」，質疑中央社已經有「自己的小警總」。 （陳學聖國會辦公室提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

文化部推動公媒整合一案深受立委關注，藍委陳學聖以中央社上月一連串托育政策福利檢討文章在網路上「被消失」推論，公媒集團尚未正式整合完成，但小公媒包括中央社就已經有「自己的小警總」，文化部要如何保障公媒集團的新聞自由？

陳學聖拿出「中央社9月29日啟事公電」表示，中央社發出標題為「托育新政遇瓶頸 8縣市簽約保母不到百人」、「半數保母抵制準公托 家長無奈托育福利縮水」、「準公托成果因地而異 地方擔心108年財源拮据」與「準公托匆促上路 家長只好被動等補助」等三文「請全文刪除，勿採用」，現在按下連結進去只剩下標題。

另外，「準公托政策 台南急起直追（1）」、「準公托政策 台南急起直追（2）」、「幼兒自帶比例高 苗縣準公托效應待觀察（2）」、「幼兒自帶比例高 苗縣準公托效應待觀察（1）」、「幼兒自帶比例高 苗縣準公托效應待觀察（3）」與圖表「準公共化簽約保母及私托機構統計」，也指示「煩請撤稿」。

陳學聖質詢時表示，中央社現在就連平衡報導的空間都沒有了，「我從戒嚴時期就開始跑新聞到現在，當時的中央社都比現在的有骨氣，還會在縫隙中出稿，我對於未來公媒集團對於新聞自由的發展堪憂。」

文化部長鄭麗君說，她只能承諾在她擔任文化部長期間，「不會說哪一則可以發、哪一則不能發」，公共媒體對於民主社會很重要，公媒集團的營運邏輯會從根本面來規畫設置，不會為政府利益或任何商業市場機制而設，本身就具有公共性。

針對撤稿一事，中央社表示，陳學聖所指是「準公托的第一張成績單」專題，由於該專題未經相關主管審核，且缺乏新聞平衡，多處數據有誤，新聞部在基於專業正確的考量下架。

陳學聖也提到對於桃園觀塘案的報導只有官方說法，中央社也澄清，在相關的環保新聞上，環團的聲音從未在中央社新聞中缺席。

(中國時報)

勞動部表態 颱風假沒有補班問題 BBC NHK經驗 財源獨立是關鍵

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。