BBC NHK經驗 財源獨立是關鍵

2018年10月12日 04:11 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

公共媒體理應保持公正、客觀、自主，但在台灣卻不時隨著政黨輪替，跟著改變立場以及新聞走向。相較國外知名公共媒體，包括英國BBC與日本NHK，收視戶都必須繳交費用，因為保持經費較高程度的自主性，才能維持公信力與獨立性。

以英國為例，公共電視BBC依據「皇家憲章」為基本法源，由政府與BBC簽訂協議書，訂定公共服務的架構與義務，並設有執照費的規定。一般民眾不論是透過任何渠道收看，每戶每月都要繳交12.13英鎊的費用。BBC的12名理事（Trustees）由英國政府經獨立審查程序後提名、英女皇任命，董事會設董事長和副董事長各1名，對外全權負責，對內聘任總經理（director-general）與專業經理人。

日本公共電視NHK則是依據「廣播電視法」所成立，為了公共利益，必須對全國播出內容豐富的高品質節目及進行海外廣播。值得一提的是，廣電法並未將繳費給NHK訂為國民義務，端看收視戶的意願，因此，NHK對不繳費者也無法強制執行，但NHK的經費仍有90％都來自收視費。

日本總務省負責董事的提名作業，董事人選獲得參眾兩院同意後，由總理大臣任命，監事則由董事會從董事名單中選出，董事會由12位董事組成，監事則會由經營委員中選任三人組成。

台藝大廣電系教授賴祥蔚表示，台灣公共電視的董事由行政院長提名，但要經過立法院同意，之後再由董事之間互選出董事長，在這種情況下，董事長還是有一定的獨立性。至於國外有公信力的公共媒體，也多是由互相選舉的方式產生董事長。

賴祥蔚說，中央廣播電台及中央社則是由政府直接決定，不需要立法院的把關，如果要維持公共媒體的自主性，應該把公共電視的制度套用在央廣跟中央社身上。

(中國時報)