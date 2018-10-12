富士全錄工會釀罷工 資方提裁決

2018年10月12日 04:11 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

台灣富士全錄工會自去年始與資方協商，因不滿資方屢屢拖延，決議終止協商；然而期間富士全錄卻裁員，工會因此發起罷工投票，竟遭資方以「不誠信協商」為由，向勞動部申請不當勞動行為，這也是2011年不當勞動行為裁決實施以來，首次由資方申請的案件。勞動部表示，勞工罷工行為不會因為資方申請裁決而有違法之虞。

富士工會理事長鄭炎表示，工會去年6月開始與資方協商，但資方卻不斷拖延，工會決定終止協商。沒想到，期間富士全錄全球大裁員，台灣共975名員工裁掉300人，工會除了開記者會向資方喊話之外，也同步發動罷工投票。

工會召開記者會後，資方隨即來信要求協商，遭工會拒絕，資方反以「工會不誠信協商」為由，向勞動部申請不當勞動行為裁決，阻擋工會罷工。工會質疑，若富士全錄這樣的做法合法，未來資方與工會協商時能拖就拖，直到工會要求罷工後再申請裁決，就能順利拖延罷工。

勞動部表示，這是不當勞動行為裁決自2011年5月實施以來，首次由資方申請裁決，將發文請主管機關桃園市政府了解。勞動關係司長王厚偉表示，只要工會基於正當理由發起罷工，就不會因公司申請裁決而有違法之虞。

當資方有解僱工會幹部、阻擋勞工組工會或任一方拒絕團體協商時，勞工、工會或資方可向勞動部申請裁決。若裁決委員會認定違法，可處以3到15萬的罰鍰，未改善者可再處以6到30萬罰鍰，裁決期間勞工不得因該事件而有罷工等行為。

(中國時報)