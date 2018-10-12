永慶房屋首創 實境Live賞屋

2018年10月12日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

多啦a夢的任意門，房仲科技也可辦到！永慶房產集團董事長孫慶餘昨日宣布，首創「實境Live賞屋」服務，讓購屋人可異地、多人、同時遠距透過手機、平板、電腦等多屏「看」屋，並同步獲得房仲經紀人即時解說。

孫慶餘表示，為迎接永慶房屋30周年，去年10月將「起家厝」重新打造成《i+智慧創新體驗館》，做房仲創新的孵化器。繼首創「MR智能生活」，主張「買房，先體驗生活圈」，滿一周年時，再與iStaging聯手推出「實境Live賞屋」，實踐VR購屋旅程中的異地看屋服務想像。讓消費者透過網路，就能與永慶房屋經紀人連線，由經紀人實境帶看解說，即時詢問即時獲得解答！

即時互動 遠距看房更有感

iStaging創辦人暨執行長李鐘彬指出，「實境Live賞屋」讓永慶房屋經紀人和消費者可線上連線，一邊解說帶看，一邊利用720度的VR環景影像，讓消費者透過電腦或手機，清楚看到房屋的內部裝潢細節，猶如身在屋內，線上看房更有感。更特別的是，經紀人可在螢幕上手寫註解、標示重點，消費者的螢幕上也會立即顯示經紀人標示重點，如空間的長寬高等訊息，互動即時、資訊更清楚！

昨日「實境Live賞屋」全球發表會，由孫慶餘、永慶房屋業務總經理葉凌棋，及李鐘彬共同揭示，更有科技部政務次長許有進，及來自美國、加拿大、紐西蘭、德國、日本等10個國家的房地產業者共同見證。

加拿大Walk Thru Reality公司創辦人Teresa Hall回想第一次造訪永慶房屋，各項科技服務的體驗就讓她驚艷不已，Teresa Hall表示，「在之前，我從來沒想過MR、VR等科技可以運用在房仲服務上，此次參加『實境Live賞屋』全球發表會，沒想到永慶服務又再升級！看過展示，我相信這種遠距看屋的形式，會是未來全球房仲業服務的趨勢。」

年底前 直營店全數採用

葉凌棋指出，目前這項服務已率先於永慶代銷的「遇見幸福」建案使用，未來也將運用在永慶房仲網物件上。預期年底永慶房產集團直營店將全數採用，明年第1季將進一步應用在加盟店。這項服務採預約制，過去一家子要約好時間一起看屋並不容易，現在透過這項服務，即使想看屋的民眾在不同地點，也可同時線上賞屋、討論細節，待篩選出物件後，再實地看屋，確認細節，做出決策，有效提升看屋效率。

(中國時報)