不忘初衷 吳勝哲奪金仲獎

2018年10月12日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

房市風向球首次拜訪客戶按門鈴，講話還會發抖，難以想像，古意的信義房屋安康安德店專案經理吳勝哲後來業績超旺，還成為各項獎項常勝軍，初進入信義房屋，即拿下新秀獎，之後的15年間，16度躋身信義房屋龍虎榜，8次成為百萬經紀人外，今年更一舉拿下成交王，獲頒金仲獎楷模。

看其豐碩戰果，許多人也許認為，在房仲業待了15年的吳勝哲應很油條了，其實不然，吳勝哲笑說，「現在一些新接觸的客戶，還會以為我是新人，感覺很誠懇！」

吳勝哲表示，唸書時成績在後段班，當兵那陣子也狀況百出，但在服役時，偶然在奮鬥月刊中被信義房屋高薪徵才廣告吸引，不顧家人反對，決定踏入房仲業，成功進入信義房屋。

「那時以前的同學還打賭，我撐不了幾個月，一定會離職。」吳勝哲說，初入社會，談吐雖十分生澀，卻有高度的企圖心，不想被人看衰，為此，在寢室床旁的牆壁上，貼上了大大的勵志標語「莫忘初衷」，時時刻刻提醒自己，要出人頭地。

吳勝哲初進信義房屋，便以新秀獎為目標，心想這一生只有一次機會拿下，為了這目標，撩落去，拚盡全力爭取委託，並努力促成成交，最終如願以償。

回憶15年前、還是新人時，吳勝哲發覺一件漏水樓中樓個案，因多年沒住人，被同業形容像鬼屋，沒人要接，但他決定接下來，前往打掃、整理屋況，原本屋主很堅持，不肯降價，但看到吳勝哲的努力，屋主最後態度軟化，願意遷就屋況不佳實情，酌予減價。

問題是誰願意買這種屋況的房子？吳勝哲不諱言，在找買家上，確實費了一番功夫，最後找到的買家，因家裡人口眾多，需要大房子，但是預算有限，雖知道房子漏水，但400多萬的價格是其可以負擔的價位，漏水修理費用也在可承擔範為內，經溝通後即順利成交。當初他也沒想到，該案竟能在短短2個月內就成交。

吳勝哲認為，虛心與誠心是兩大關鍵，首先因虛心聆聽，可以吸收別人的經驗，補自身不足；而誠心則可設身處地幫客戶著想，講話中肯，不浮誇。而獲得客戶真心認同，是他工作15年來，可不斷獲得相關獎項肯定的最大主因。

(中國時報)