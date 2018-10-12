涉竊航空機密 陸諜遭美誘捕

2018年10月12日 04:11 中國時報 林勁傑／綜合報導

美司法部證實，大陸情報人員徐燕軍（Yanjun Xu，音譯）涉竊美航太公司的商業機密，4月1日在比利時被捕，10月9日引渡至美國。圖為美國聯邦調查局幹員和司法部官員舉行記者會。（美聯社）

美陸貿易戰升溫之際，雙方諜戰也暗潮洶湧。美司法部證實，大陸情報人員徐燕軍（Yanjun Xu，音譯）涉竊美航太公司的商業機密，4月1日在比利時被捕，10月9日引渡至美國。有外媒指徐是遭美國誘捕，也有專家指，徐燕軍是第一位被美國引渡受審的大陸情報人員。大陸外交部昨批美方「憑空捏造」，並說「希望美方能依法處理」。

FBI調查 奇異航空受害

綜合外電報導，美司法部指出，徐燕軍是江蘇省國安廳六局副處長，專門針對航太企業竊取商業機密，包括奇異公司（GE）旗下的奇異航空。

聯邦調查局（FBI）指出，這項對中國情報官員的空前引渡作業，揭露中國政府直接監督對美國的經濟間諜活動。

奇異航空為波音和空中巴士大型飛機提供引擎，並正為商業飛機和軍用直升機發展新一代引擎。有關官員說，這項調查在一年多前展開，而奇異航空一直與FBI合作。

交流為名 索電腦檔案

起訴書指出，自2013年，徐燕軍招募主要航空公司職員，以交流之名，邀請這些公司專家赴陸旅行，並支付差旅費和津貼。徐就經常與南京航空航天大學人員連絡，去年3月，一位大學主管與奇異航空一名工程師通電郵，並邀後者到大陸交流；今年2月，徐與該工程師討論，尋求在歐洲會面的可能性，並要求對方把電腦檔案目錄傳給他。

美司法部助理部長戴默斯表示，這不是孤立事件，這是以美國為代價發展中國整體經濟政策的一部分。美方不能容忍一個國家竊取智慧成果，不能容忍一個不勞而獲的國家。

4項罪名 最長關25年

徐燕軍將在辛辛那提聯邦法院受審，他被控4項罪名，包括串謀和企圖從事間諜活動，以及竊取商業祕密。若罪名成立，將面臨最長25年的監禁。

美司法部還透露，上月才逮捕一名大陸留學生，該生也與江蘇省國安廳有聯繫；並在江蘇國安廳一情報官員指揮下，試圖在美科技界招募華裔從事間諜活動。

(中國時報)