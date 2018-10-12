解除對朝制裁 川普嗆需美批准

2018年10月12日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

衝冠一怒為北韓！南韓外長康京和日前透露，考慮撤銷對北韓的524單邊制裁，為雙方經貿合作鋪路。雖然康京和隨後坦承失言，南韓外交和統一部都跳出來撇清，但已惹毛美國。川普昨回應，南韓若想解除對朝制裁，必須先得到美方批准。美國務卿蓬佩奧9月與康京和通電話時，對韓方在兩韓軍事協議先斬後奏也表達強烈不滿，為美韓關係蒙上陰影。

康京和10日在國會表示，外交部正與相關部會討論是否需解除524制裁。2010年3月，南韓「天安號」巡邏艦遭北韓魚雷擊沉，造成45死，首爾實施了524項制裁，除了兩韓共同營運的開城工業園區外，雙邊貿易全面喊停，並禁止對朝新增投資。

川普昨在白宮被問到此事時說，「他們（南韓）不會在未經我們批准下就這樣做。如果我們不放行，他們不會付諸行動。」嘴上講得雲淡風輕，但有幾分火上加油的味道。

當天雖然康京和趕忙改口，但火種已引燃。外交部與統一部事後雙雙撇清，指南韓沒有正式討論解除對朝制裁。南韓媒體更警告，這時間放寬制裁，絕對會或殃及推動北韓無核化，南韓《中央日報》社論更痛批，康京和的言論「令人目瞪口呆」。

據韓聯社報導，南韓現階段沒打算解除524制裁，康京和的發言雖然不當，但應不至於引發美韓矛盾。南韓官員透露，儘管川普的回應可能觸發當地反美情緒，但川普風格向來如此，他的本意是為點出兩國在對朝制裁仍站在同一陣線。

而文在寅與金正恩三度會談時達成的兩韓軍事協議，也引起美方不滿。康京和透露，她在文金三會前夕（9月17日）與蓬佩奧通電話，次日再度熱線，蓬佩奧對兩韓軍事協議提出諸多疑問，認為韓方未事先向美國提出具體彙報，有先斬後奏之嫌。康京和的發言讓外界解讀，蓬佩奧是在表達不滿，為美韓關係再添齟齬。

同時，韓聯社引述國防部消息，美韓31日在安保會議上，將就韓方收回戰時指揮權達成協議，同意明年實施由韓軍主導聯合作戰能力的第一階段檢驗方案，往後兩國聯軍將由韓方將領擔任司令。

(中國時報)