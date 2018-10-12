陸痛斥毒丸條款搞排他主義

2018年10月12日 04:11 中國時報 李文輝／綜合報導

美在與加、墨簽署《美墨加貿易協定》時，加註排外的「毒丸」條款，大陸商務部、外交部11日齊聲譴責該協定，強調不應搞排他主義。加拿大外長也告訴大陸國務委員兼外長王毅，自貿協定不應損害其他國家正當權益。大陸總理李克強更在會見德國寶馬（BMW）集團董事長時強調：「中國推進開放不僅是說到，更是做到！」

據《美墨加貿易協定》，與美簽貿易協定的國家，就不能與「非市場經濟國家」簽貿易協定。咸認這是「劍指中國」的「毒丸條款」。

大陸商務部發言人高峰昨表示，目前並沒有所謂「非市場經濟國家」認定標準。中方認為，應在相互尊重、平等協商基礎上吸引貿易夥伴，不應限制其他成員的對外經濟關係能力，不應搞排他主義。

大陸外交部發言人陸慷昨指出，王毅10日應約同加國外長弗里蘭通電時，弗里蘭明確表示，《美墨加協定》不應損害其他國家正當權益，加方將根據自身決定推進與其他國家的自貿協定談判，中方對此表示讚賞。

陸慷指出，中方一貫堅持自由貿易，主張維護以世界貿易組織為核心多邊貿易體制，反對任何形式保護主義和各種名目雙重標準做法。

路透報導，BMW昨宣布將斥資36億歐元收購德陸合資企業華晨寶馬25％股份，持股比例可望從50％提高到75％。

大陸「中國政府網」消息稱，10日李克強在中南海紫光閣會見BMW集團董事長科魯格時說：「中國不僅是巨大市場，也是你們開拓世界市場戰略支撐點。」「請你相信，中國對外開放政策不僅不會變，且開放力度會更大，開放水準會更高。」大陸推進開放不僅是「說到」，更是踏踏實實地「做到」。

(中國時報)