孫亞夫批蔡政府打美國牌

2018年10月12日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／蘇州報導 ／蘇州報導

針對蔡英文總統國慶談話，大陸海協會副會長孫亞夫昨批評，蔡總統的談話凸顯民進黨當局不會放棄台獨思想；而近期真正惡化兩岸關係無疑是美國介入台海情勢這一外在因素，川普政府頻打「台灣牌」，台灣也圖謀打「美國牌」跟華盛頓一搭一唱。

孫亞夫昨出席「第十七屆中國蘇州電子資訊博覽會」。他指出，當前兩岸情勢還會延續前一陣子情況，民進黨當局仍堅持衝撞「一個中國」原則、圖謀台獨，以及持續破壞台海和平發展。

他指出，對於民進黨當局，大陸判斷他們並不想放棄台獨立場，也難以接受體現一個中國原則內涵的「九二共識」；換言之，民進黨不會接受九二共識，也不會認同兩岸同屬一個中國。

孫亞夫話鋒一轉強調，近一年來，真正引起兩岸關係惡化，應是美國頻頻介入台海；美國將大陸視為主要戰略競爭對手，口頭上說無意遏止大陸，但實際上是全面制止。

他認為，在此思考下，川普政府拚命打台灣牌。比如此前不斷釋放美國軍艦停泊台灣，還有高官訪問台灣等消息；如果華盛頓真如此做，就會引發台海動盪。「坦白說，民進黨當局也在圖謀打美國牌，蔡英文10日的談話，意圖就很明顯」。

至於大陸對台施壓是否會持續加強，孫亞夫稱，這應由中央根據形勢發展來決定抵制和反制措施。他說台商搭乘大陸改革開放發展快車，道路越走越寬，大陸將繼續擴大兩岸經濟文化交流，在各方面為台胞提供同等待遇。

(中國時報)