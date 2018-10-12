FBI局長：中國打的是未來之戰

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中國時報
林勁傑／綜合報導

美國聯邦調查局局長克里斯多夫‧雷10日在參議院國土安全委員會聽證會上表示，中國在很多方面是美國所面對最長遠和廣泛的威脅，其威脅已超過俄羅斯；中國打的是一場「未來之戰」。

美國之音昨報導，克里斯多夫‧雷指出，中國在很多方面是美國面對的最廣泛、最複雜和最具長遠性的反恐威脅。在前蘇聯垮台後，俄羅斯很多方面只是試圖維持目前的局面，而中國則是打未來之戰。

他說，這在每個層面上影響了美國經濟，美國每一個州，還有美國在乎的方方面面。無疑中國對美構成非常巨大的反恐威脅。

克里斯多夫‧雷在聽證會上強調，當前美國面臨史無前例來自外國的威脅，他們試圖獲取美國的商業機密與創新，尤其是中國。這些對手使用不斷擴展的非傳統方法來實現目標，例如網路入侵、外國投資、企業收購和供應鏈威脅。他們構成的經濟間諜威脅對美國各地區的各行各業造成了巨大影響。

美國土安全部長尼爾森則稱，美國的期中選舉面臨兩種來自外國的威脅，其一是外國駭客試圖破壞美國選舉系統，另一是外國力量試圖影響美國公眾輿論，構成了更廣泛的影響，而中國正以此試圖影響美國選舉。

尼爾森還說，中國、北韓、伊朗及俄羅斯等國家，正使用一切國家力量來損害美國，美國面臨自冷戰後，來自外國的最大威脅，這對美國的私營企業和公民來說，是一場不公平的對抗。

(中國時報)

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