廢死迎英議員 最高院遭罵翻

2018年10月12日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

英國議員施凱爾來台廢死言論

男子湯景華縱火害死6命，最高法院4日上午撤銷死刑判決，讓死者家屬及社會大眾氣憤不已，沒想到，最高法院昨自爆當天下午主張廢死英國議員施凱爾到最高法院拜會，聽聞此事後，表示這是「令人振奮」消息並給予肯定，最高法院用撤銷死刑「迎接」英國議員，再次引來非議。

施凱爾稱 令人振奮

英國議員施凱爾，曾任英國皇家檢察署檢察總長，2年前曾來台盼台灣達成廢死目標，法務部日前執行死刑，讓他感到「震驚、困惑」，所以這次再度來台，拜會副總統陳建仁及司法院、最高法院等單位。

最高法院昨突然發布新聞稿，指稱「湯景華殺人案件」4日判決的當天下午，英國施凱爾議員及雷紹爾律師前往拜會，聽聞最高法院撤銷死刑表示令人振奮，證明最高法院對死刑量刑的重視。

最高法院指出，英國議員一行人在英國在台辦事處代政治處處長斐哲熒陪同下前來，由院長鄭玉山接待，雙方會談中分就死刑量刑之基準、推動人權公約等議題進行交流，鄭玉山除提及撤銷死刑判決外，還解釋撤銷原因。

曲意討好 沾沾自喜

鄭玉山拿著判決理由解釋說，因卷內有湯景華的精神官能症病歷記載，但高院未委請醫學專家進行鑑定，所以撤銷發回更審，並表示最高法院審理案件都遵照國際公約及聯合國經濟與社會理事會相關決議。

此舉挨批是在死者家屬傷口灑鹽，網友更批判斥責「這就是蔡英文自己說的外國勢力干涉選舉」、「關你家屁事？美國、日本也有死刑，不會去關心一下」、「外人干預司法還沾沾自喜，台灣司法已死。」

審判獨立 引起爭議

最高法院後來驚覺這則討好廢死團體的新聞稿不妥適，一度下架修改用詞後再上網，並刪除令人振奮詞句，但終審法院用撤銷死刑迎接外賓，引發能否維持審判獨立的爭議。

此外，新北市三峽恩主公醫院停車場雙屍命案，凶手沈文賓為覓尋前妻，夥同弟弟沈文夏，押走前妻2名友人溺斃後棄屍，最高法院3度撤銷死刑後高院更審又判死，沈文賓5度遭判死，最高法院月底將開庭審理，是否會再撤銷死刑成為關注焦點。

(中國時報)