新聞透視－該判死就判死 別挾洋自重

2018年10月12日 04:11 中國時報 林偉信

主張廢除死刑的英國議員施凱爾來台，除拜會簽署槍決死囚的法務部長外，也拜會司法院長及最高法院院長，但最高法院院長鄭玉山竟拿出撤銷死刑判決一事，討好來訪的議員，還主動發布新聞歌功頌德，這樣的司法首長讓人直搖頭。

憲法規範法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉，就算司法院長或最高法院院長，不能也不應該干預法官判決，更不能讓法官在審案時，有受不當干擾的可能性，這就是審判獨立的真締。

英國議員此次來訪，就是為了法務部執行家暴犯李宏基而來，其行程恰與湯景華殺人案宣判撞期，最高法院早知悉，但上午甫宣判的案件，卻被院長拿出來向外國議員炫耀，心態可議，但更令人火大的是，院長似乎擔心總統沒有看到，還特定發了新聞稿對外公告。

新聞稿貼心放了合照，內有院長鄭玉山與英國議員開心笑談的照片，果真「令人振奮」，只是雙方談論的是死刑廢除及司法審判制度等嚴肅話題，更有令死者家屬心碎的判決結果，終審法院有如此態度，讓人心寒。

台灣仍有死刑制度，且日本及美國數州也尚未廢除死刑，並且持續執行死刑，死刑的存廢應由全體人民決定，不能因廢死人權團體單方面的需求，忽略大多數民眾的心聲，該判死就判死，別一再硬扯外國人權團體來當免死金牌。

大法官湯德宗面對釋憲聲請一再被不受理，寫下「讀聖賢書，所為何事？雖未能智周萬物，道濟天下，唯願盡忠職守，明辨是非，為法治社會長留元氣，庶幾俯仰無愧？」最高法院居終審審判高位，應以此自我期許。

(中國時報)