酒店狂歡遭圍毆 丟包醫院前

2018年10月12日 04:11 中國時報 陳世宗 、 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

40多歲古姓男子前晚到台中安和路一家酒店消費，突然8名男子持棍棒衝入包廂內毒打一番後押走，昨凌晨，古被人丟包在台中中清路的全民醫院前，全身是血，經轉送中國附醫救治，昏迷指數3，暫無生命危險，警方已鎖定嫌犯追緝。外傳古男是中部重量級角頭的前女婿，警方調查中。

警方指出，古男有重利、竊盜等前科，10日晚上，他和友人到酒店消費；約22時15分，有8名男子戴口罩分持棍棒，停車在酒店門口，直接搭電梯衝上4樓古男與友人的包廂，先朝包廂內4人猛噴辣椒水後，就將古男拖出包廂外一陣毆打後押上車離去，警方獲報到場，一夥人已不知去向。

直到昨凌晨零時44分，派出所獲報有男子全身是血被人載至全民醫院門口丟包，警消獲報到場，發現該男子已無生命徵象，經轉送中國醫藥大學附設醫院急救後，才恢復生命徵象；但因四肢骨折，且重度昏迷，昏迷指數3，目前仍在加護病房觀察中。

警方追查後發現，該男子就是在酒店被毆打、強行帶走的古男，經以車追人，查出載古男的該輛車是懸掛變造車牌，並根據監視器畫面等資料，已鎖定持棍棒毆打古男並押走的8名男子，正循線全力追緝中。

至於古男被人從酒店押走，到被發現丟包在全民醫院前，中間的2小時「空檔」究竟是被帶往何處？又因何故會遭人鎖定毆打？警方已派員在醫院戒護，將等被害人清醒再釐清相關案情，全案由警方擴大偵辦中。

(中國時報)