移民署丟人 越女逃亡12小時變身

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中國時報
／高雄報導

超級變變變！3名越南籍女子10日持假證件企圖非法入境遭海關查獲，原被安排昨一早遣返，未料，其中40歲阮女趁機脫逃到台北，移民署趕緊找航警局高雄分局協助亡羊補牢，經以車追人，花了12小時在台北逮捕阮女，發現她從髮型到服裝全變了樣，依違反入出國及移民法送辦，並追查幕後操控集團。

移民署表示，為何會出看管對象如此重大紕漏，高雄機場國境事務隊三緘其口，僅說若有相關疏失絕對會扛責。

移民署指出，3女10日中午搭乘越捷航空班機飛抵台南航空站，在查核相關證件時，被移民官發現3人持變造文件企圖蒙混闖關，經報請台南地檢署偵辦，打算昨早搭第一班飛往越南班機遣返。

3人前晚被安置在移民署高雄機場國境事務隊「和風室」過夜，孰料晚間7時許，阮女趁移民署人員忙碌之際逃跑，混在出關旅客之中，從入境大廳逃跑，接著跳上機場排班計程車，往台北方向逃亡。

移民署發現後，立即請航警高雄分局協助調閱小黃車牌，連夜以車追人，昨晨7時許，掌握阮女躲藏在北市內湖透天厝內，埋伏在場等候其出門逮補歸案，但她從髮型、衣服都喬裝變了樣，簡直判若兩人。

據了解，阮女今年初曾以觀光名義來台，也沒有違規記錄，此次卻持變造身分入境闖關，動機不明，高雄地檢署檢察官也將對移民署人員是否有戒護疏失、或疏縱人犯情事究責。

(中國時報)

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