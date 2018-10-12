藍綠議員檯面下與柯互動多

2018年10月12日 04:11 中國時報 陳燕珩 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

年底北市選戰氣氛微妙，現任市長柯文哲聲勢高，藍綠陣營為保自家參選人，均祭出嚴格「黨紀」，禁止黨內議員與柯相互站台，表面看似壁壘分明，不過隨著選戰逼近，部分藍綠議員看準柯會連任，私下動作頻頻，近來常拜託柯出席「非公開」餐會、組織活動，就是盼在「檯面下」與柯互相拉抬。

拜託柯出席非公開餐會

台北市形成「三腳督」戰局後，除了市政行程，藍綠議員都盡量不與柯同台，避免支持者反彈。民進黨議員高嘉瑜日前才歷經「友柯」風暴，國民黨議員秦慧珠又因邀柯站台，引來撻伐聲浪，在「黨紀」規範下，台面上幾乎不可能與柯合作。

柯文哲11日受訪時感嘆，台灣政黨政治太肅殺，這種「剛性政黨」方式運作下，藍綠幾乎沒人敢找他站台。柯還透露，最好笑的是，有參選人寄邀請帖子來，幕僚打電話去問，對方竟說帖子有給你，但拜託你不要來，「我被兩個黨封殺，不只一個黨。」

儘管不能「明著來」，有議員直言，大家私下仍動作頻頻，因柯文哲狀況特殊，藍綠都吃得開，手中有現任資源，連任幾乎沒懸念，議員在地方事務、資源掌握上還是得靠柯，有些人公開場合從不與柯同框，私下卻頻邀柯出席非公開餐會、組織活動，為避免落人口舌，議員本人甚至不會出席，但背地與柯互相拉抬。

另有議員幕僚說，藍綠基本盤、老人票早就底定，關鍵在中間選民、青年票，與柯走得近對議員選情當然有幫助。

議員懂「眉角」 柯不排斥

「這是很現實的問題！」柯團隊人士透露，選戰愈來愈近，丁守中、姚文智民調起不來，議員也要為自己打算，只是礙於黨紀問題，表面不能太明顯，這些「眉角」議員很懂，加上柯態度開放，不排斥與藍綠合作，與某些議員本來關係就不差，自然可以互相幫忙。

(中國時報)