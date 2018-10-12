老將多轉戰 新人競爭激烈

2018年10月12日 04:12 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

南投縣議員第5選區10人參選、應選7席，原縣議員廖志城、吳國昌轉戰埔里鎮長，議員邱美玲改選國姓鄉長，資深議員許阿甘改由女兒陳宜君參選，空出4席給新人施展空間，其中原埔里鎮民代表何惠娟、黃正男、黃世芳轉戰議會，競爭額外激烈。

過半席次 新人出頭

第5選區國民黨徵召黃世芳、林芳伃、王彩雲、潘一全參選；經黨內初選民調，民進黨提名何惠娟、陳宜君、葉仁創，無黨籍則有戴世詮、楊淑芬、黃正男參選。近12年來第5選區幾乎都是老將尋求連任，今年則有6名新人挑戰。

陳宜君形象清新，以「守護家園、為愛發聲」為選舉主軸，在地方推動減塑，常在臉書上直播，推廣蔬食小吃或介紹地方特色活動，在埔里公民社群建立好感，加上她母親是資深縣議員許阿甘，打下深厚基礎，陳宜君被視為熱門新人。

何惠娟擔任鎮代期間，勇於為弱勢發聲，無論南安路護樹運動、鎮公所國有地BOT老樹遷移、反對鯉魚潭第七公墓殯儀館等場合，常見到她帶頭抗爭，近日更揭發埔里鎮公所墊付8750萬做非急迫鋪路工程、並檢舉招標工程涉官商勾結，在地方擁高知名度。

鎮代之爭 備受矚目

代表國民黨參選的黃世芳，其父親是前縣議員黃志學，年輕、勇於推展地方建設，加上他與埔里鎮長周義雄關係密切，在政績展現場合，常可見到周推崇黃世芳，而埔里地區泛藍團結，民進黨中央執政接連失手，讓黃世芳備受期待。

而脫離民進黨參選的黃正男，更讓選情增加變數，他在工農階層擁有高支持度，實力雄厚，雙黃、一何的鎮代之爭延伸到縣議員選舉，備受矚目。

(中國時報)