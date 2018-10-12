張花冠兩面光 祝福吳芳銘拉抬翁章梁

嘉義縣前副縣長吳芳銘（右）11日在同仁列隊歡送中，面帶笑容離開縣府。（呂妍庭翻攝）

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中國時報
／嘉縣報導

以無黨籍參選嘉義縣長的嘉義縣前副縣長吳芳銘，11日確定離開縣政府，專心投入選戰，在新任副縣長李明岳的布達典禮上，縣長張花冠再度肯定吳芳銘是優秀人才，雖「一個人走比較孤單」，相信還是有很多人支持他，預祝「心想事成」，事後縣府一級主管更手持「我們等著你回來」標語，展現對吳芳銘的期待。

吳芳銘離職拚選戰

張花冠昨再度肯定吳芳銘行政歷練豐富，雖因黨內規章未能參加初選，但民主國家每個人都有參選的權利，對嘉義縣而言，「多人參選是好事」，且吳芳銘8月28日就提出辭呈，但當時她身體狀況不允許，現腳傷好得差不多，「應早一點讓他全心去參選」，也說縣府團隊不會因為少了一個人，就停止進步的腳步。

吳芳銘感謝張花冠和團隊對他的包容，說人生總有勿忘初衷的選擇，「我有我的選擇」，尤其城市之間愈來愈競爭，治理城市應該不問政黨，只問能力和專業，拋開政黨包袱，嘉義才能大步往前走。

翁章梁綠營母雞

儘管在布達典禮上對子弟兵有諸多讚賞與祝福，還鼓勵同仁多為吳芳銘加油，張花冠之後出席鄰長電動輔助自行車致贈儀式上，不忘替翁章梁拉票，表示民進黨提名翁章梁選縣長，他是很優秀的人才，呼籲民眾選黨，也要選人。

之前因吳芳銘未離職，民進黨縣黨部多次提出質疑，現吳芳銘離開縣府，全心投入選戰，翁章梁表示，每個參選人都有自己的步調，他會按照既定步調，繼續以母雞帶小雞方式，全力協助行動綠團隊參選人皆能順利當選。

(中國時報)

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