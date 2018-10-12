張國洲執政優勢 洪宗楷緊追

爭取連任的台東市長張國洲（中），關心災情。（莊哲權翻攝）

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中國時報
／台東報導
民進黨參選人洪宗楷，以「注入新市力」為訴求。（莊哲權攝）

台東市長選舉呈現藍綠對決，民進黨新秀洪宗楷，挑戰爭取連任的國民黨老將張國洲，張國洲4年任內，政績四平八穩，以執政優勢略居上風，而標榜年輕有勁的洪宗楷，與綠色執政的卑南鄉長許文獻結合，希望發揮選舉效應，正急起直追。

藍綠對決勝負難料

台東市政治版圖一直以來都是藍大於綠，60歲的張國洲是資深的國民黨員，從政經驗及基層實力雄厚，4年前以681票險勝對手賴坤成，市長任內進行「路要平、燈要亮、水溝要通」等基礎建設，政績四平八穩，未見重大疏失，各種大小活動常見其身影，態度親切，競選連任以「行動、穩健、續航」為訴求，強調台東市建設不能停，頗受選民肯定。

而40歲的洪宗楷，是民進黨唯一的台東縣議員，形象清新，問政有條理，也是綠營在台東的明日之星，這次選戰以「注入新市力」為訴求，已公布新夜市、垃圾處理、觀光政策等市政藍圖，搶攻年輕人票源，並與同額競選的卑南鄉長許文獻結合，以綠色執政、品質保證增加票源。

中間選民尚未表態

張國洲挾執政優勢，穩健踏實，在這次的藍綠對決中頗被看好，洪宗楷以年輕有活力的形象，鴨子划水，急起直追，也不容小覷，距離投票日還有約40天，由於仍有不少中間選民尚未表態，鹿死誰手，不到最後一刻，難見分曉。

(中國時報)

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